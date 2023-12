Atendimento ortopédico a idosos no Ceará

O Brasil tem passado por um rápido processo de envelhecimento populacional. Projeções do IBGE indicam que os idosos continuarão aumentando em proporção nas próximas décadas. Esse cenário traz desafios, como a necessidade de aperfeiçoamento de políticas de previdência social, readequação de estruturas urbanas, mas principalmente a reestruturação da rede de cuidados de saúde especializada para atender a essa crescente demanda. Um ponto de mudança desfavorável na vida de um idoso diz respeito às quedas.

Dados da Organização Mundial de Saúde estimam que cerca de 28% a 35% das pessoas com mais de 65 anos sofrem quedas a cada ano. Nos Estados Unidos, as quedas já são a principal causa de hospitalização entre idosos, sendo a fratura de quadril a principal consequência de quedas que levam à internação. Essas lesões costumam deixar sequelas de várias naturezas. A insegurança psicológica pelo medo de cair novamente e a redução da mobilidade contribuem para o declínio da qualidade de vida. São muitos os fatores de risco que levam às quedas, incluindo fraqueza muscular, problemas de equilíbrio, uso de medicações associadas e deficiências sensoriais.

Por isso, é importante que políticas de saúde pública sejam estruturadas para promover programas que priorizem o fortalecimento muscular na terceira idade. E ainda mais urgente é a necessidade de adequar a rede de saúde pública para receber adequadamente os idosos que caem. Atualmente, o município de Fortaleza conta com atendimento de urgência em traumatologia, com portas abertas, apenas na rede de Frotinhas. São três Frotinhas para aproximadamente 2,6 milhões de habitantes, estando apenas dois, em média, em funcionamento na última década.

A Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Estado do Ceará (Coomtoce) sugere duas medidas: estruturação de programas preventivos para quedas no idoso e readequação da rede de atendimento em traumatologia em Fortaleza. É necessário descentralizar o atendimento de traumatologia de portas abertas dos Frotinhas para outros locais de atendimento, mais próximos da população, como UPAS e policlínicas.

João Bosco Sales Nogueira é diretor técnico da Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Estado do Ceará (Coomtoce)