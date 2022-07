Atenção redobrada aos pilotos

No trânsito, todo condutor precisa ter atenção constante. Com os motociclistas, a atenção necessita ser reforçada. Esses devem sempre pilotar com atitude preventiva devido a vulnerabilidade do modal. A preocupação é um fator latente, já que no trânsito do Ceará as motocicletas são predominantes. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) apontam que 95% das cidades do Ceará têm mais motos do que carros. Vejo que essa porcentagem pode ainda aumentar tendo em vista várias questões que influenciam as pessoas a escolherem as motocicletas como principal meio de transporte.

O cenário é preocupante devido às consequências que essa maioria vulnerável gera, principalmente quando não se está atenta às regras e às leis de trânsito, o que é comum de vermos nas cidades do interior. Nessas regiões as pessoas começam a andar de moto cedo, conduzem motocicletas, muitas vezes quebradas e outras vezes com outras pessoas imprensadas no pequeno espaço que deveria caber apenas o garupa. Pilotam sem entender sobre regras e muito menos sobre os riscos que correm pois não tiveram aulas nas autoescolas. O não uso do capacete nem se fala. Infelizmente a não educação no trânsito de boa parte dos motociclistas das cidades interioranas tornou-se cultural.



Essa combinação de imprudências é fatal, tanto que, de 1.176 pessoas que morreram vítimas de lesões no trânsito no Ceará no ano passado, quase a metade eram motociclistas. Por essa realidade lamentável que aproveito o mês dedicado ao motociclista (27 de julho) para dar luz a uma realidade que precisa ser mudada.



Mesmo com a oferta de autoescolas na maioria das cidades do interior, a falta da fiscalização faz muitos se acomodarem e não procurarem tirar a CNH. É nas aulas de legislação e de prática que o cidadão aprende a pilotar de forma segura, conhece as leis, aprende e entende sobre a importância do uso dos equipamentos de segurança, dentre outros quesitos primordiais para conseguirmos diminuir os acidentes fatais envolvendo motociclistas. Apenas com consciência, educação, respeito às regras e apoio dos órgãos públicos de fiscalização é que conseguiremos ter um trânsito mais respeitoso e seguro.

Eliardo Martins é presidente do Sindicato das Autoescolas do Estado do Ceará