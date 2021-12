Atenção para o próximo pleito

Legenda: Mauro Benevides é senador constituinte Foto: Arquivo pessoal

Desde já, ampliam-se as atenções para o pleito que se avizinha, quando serão disputados a Presidência da República, Congresso Nacional, em suas duas Casas, governos estaduais e Assembleias, numa mobilização intensa em todo o País, sob as expectativas de um eleitorado atento, defendendo os seus preferidos, quando emergirão das urnas os dirigentes federais e dos Estados, além de novos parlamentares, num autêntico espetáculo democrático, pautado nos ditames da Justiça Eleitoral, cada vez mais aperfeiçoada, a fim de evitar distorções no lícito processo de escolha.

É indiscutível que o interesse mais apurado estará voltado para os cargos majoritários (presidente, governador e senador), no entanto, não se menosprezará as vagas de deputados (federal e estadual). Ao enumerar tais posições, não olvido relembrar que o povo cearense me permitiu chegar à Câmara de Fortaleza, à Assembleia Legislativa e ao Parlamento nacional (Senado e Câmara), não sendo demais mencionar que presidi os Poderes Legislativos brasileiro e do Ceará – neste último, em plena vigência dos Atos Institucionais, com limitações impostas por normas rígidas a ações políticas mais abrangentes.

Naquela fase aguda e cerseadora, deputados eram cassados implacavelmente, gerando inconformismos e manifestações para que se retornasse ao Estado Democrático de Direito.

Agora, na plenitude das liberdades públicas, a nova pugna decorrerá sem restrições, a não ser as previstas na legislação respectiva, como garantia de lisura da competição, em todo o território nacional.

Se são muitos os concorrentes à Chefia de nossa Nação, as Unidades Federadas também apresentam números bem maiores do que em pelejas anteriores, numa antecipação da refrega que desponta com naturais oscilações, incluindo nomes mais e outros menos expressivos, o que exige exame detido da massa votante.

Preparem-se, desde logo, os eleitores, pois a batalha demandará postura para que sejam respeitadas as diretrizes dos regramentos pertinentes.

O embate prenuncia-se renhido, já que é desejo de todos que ninguém se omita no cumprimento do seu dever. A Pátria assim o exige, e não se perde por esperar, pois o almejado dia chegará...

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte