Atenção à saúde ocular na infância

Há pouco mais de um mês, uma notícia circulou nacionalmente e chamou a atenção de pais e responsáveis por crianças. Uma menina de 2 anos grudou o próprio olho com supercola. O acidente foi em casa e rápido, de acordo com relatos.

A busca por ajuda médica foi imediata, como deve ser. Mediante ocorrências como essa, é preciso procurar por auxílio oftalmológico o mais rápido possível. Os pequenos e pequenas, por vezes e a depender das suas idades, não sabem explicar como aconteceu tal acidente ou mesmo o que estão sentindo e como aquilo os está incomodando.



As consequências de acidentes domésticos são recorrentes em emergências e prontos-socorros, mas, como diz o ditado popular, é melhor prevenir do que remediar. Por isso, mantenha longe do alcance de crianças produtos que podem afetar a saúde delas, bem como produtos de limpeza, colas, remédios, álcool, cosméticos, dentre outros tipos.

Nesses momentos, todo cuidado é pouco. Cabe aqui explicar ainda que as ocorrências oftalmológicas podem ou não gerar lesões ao globo ocular e perda de visão. Portanto, é essencial que as atenções aos objetos que são manuseados por crianças sejam redobradas.



Em alguns casos, o procedimento para tratar acidentes oftalmológicos pode ser cirúrgico ou não. Nós, médicos oftalmologistas especialistas em plástica ocular, estamos sempre atentos à possibilidade da necessidade de uma intervenção cirúrgica, seja para solucionar o resultado do acidente ou de consequências funcionais aos olhos da criança.

Como médica oftalmologista, acredito ser necessário alertar ainda que não se deve fazer o uso de medicamentos sem prescrição de um médico. É necessária uma avaliação especializada para aplicar colírios, pomadas e outras substâncias. O uso indevido desse tipo de produto pode gerar complicações maiores aos olhos.



Para concluir, ressalto um alerta que nós, médicos em geral, temos feito constantemente: os cuidados com a saúde ocular não devem ser tomados somente após um acidente, mas, principalmente, ao decorrer da vida, como um hábito. Os pais e responsáveis devem levar suas crianças ao médico oftalmologista com a frequência adequada. O acompanhamento especializado do desenvolvimento visual é essencial para manter o bom funcionamento dos olhos. Previna-se e cuide da saúde ocular dos pequenos!

Ana Paula Ximenes é médica oftalmologista