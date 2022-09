Atenção à saúde mental!

Por ser o suicídio uma triste realidade que atinge o mundo gerando grandes danos à sociedade desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza anualmente, em território nacional, uma campanha de prevenção conhecida como Setembro Amarelo, que visa conscientizar a sociedade sobre a importância de falar sobre o assunto como forma de prevenção.

Para se ter ideia da gravidade da situação, o número de suicídios no Brasil em 2020 foi de 12.895, com variação de apenas 0,4% em relação a 2019, quando foram registrados 12.745 casos (informação divulgada em 2021 no Fórum Brasileiro de Segurança Pública).

O que deixa esse número ainda mais estarrecedor é saber que ele poderia ser menor se houvesse diagnóstico, tratamento, informações de qualidade sobre o assunto e que ele não fosse tratado como um tabu. É importante ficar atento ao menor sinal de desesperança com a vida e embora não exista uma receita para detectar seguramente uma crise suicida, é possível observar no indivíduo características como: pensamentos remoídos obsessivamente, alterações de humor excessivas, avisos com frases como “a vida não vale a pena” ou estado de felicidade súbita após uma crise de desesperança.

Se identificar algum desses sinais em pessoas do seu convívio, ofereça uma escuta paciente e sem julgamentos, evite expor opiniões que façam a pessoa se sentir culpada ou envergonhada e ofereça seu apoio. Incentive o indivíduo a procurar ajuda de profissionais especializados e se achar que ele está em perigo imediato, não o deixe sozinho, assegure-se que não tenha acesso a meios que possam provocar a própria morte e fique próximo para acompanhar o que está fazendo.

É importante também buscar apoio especializado como no Centro de Valorização à vida (CVV), que pode fornecer as primeiras orientações para ajudar a lidar com a situação, além dos serviços de CAPS, Unidades Básicas de Saúde; SAMU, UPAS e Universidades com cursos de psicologia que oferecem atendimento gratuito. Lembre a quem precisar, que a vida é desafiadora, mas é sempre a melhor escolha!

Joelma Lima é psicóloga e colaboradora do Grupo Aço Cearense