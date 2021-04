Assistência Técnica e Extensão Rural 5.0

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) está se estruturando para trabalhar com a Ater 5.0, que é a forma de prestar assistência técnica à agricultura 4.0.

É uma alternativa complementar à Ater convencional - onde a presença do extensionista junto ao agricultor faz toda a diferença, por conta dos laços afetivos que se constroem na relação.

A Ater 5.0 é um novo modo, onde os agricultores tem a possibilidade de serem assistidos na modalidade presencial – para atividades coletivas -, ou à distância – para orientações técnicas rotineiras e emergenciais. É oportuno colocar que a Ater Virtual ou Ater 5.0 é similar a Educação à Distância (EaD), que é uma modalidade educacional que vem crescendo significativamente em nosso País, como forma alternativa para a formação de jovens e adultos.

A Ater 5.0 não rivaliza com a Ater presencial: elas se complementam. Diante do aumento da demanda da Ater pelos agricultores, a Ater 5.0 ou à distância, torna-se uma possibilidade de reinserção dos agricultores no atendimento pela Ematerce, na medida em que a empresa não tem tido condições de atender toda a demanda reprimida, conforme constatado pelo IBGE.

É evidente que não se pode esperar que o extensionista esteja pronto para o desafio da Ater 5.0, pois eles estão habituados aos livros didáticos, a publicações técnicas, a presença física no campo, entre outras. Além disso, muitas vezes, à escassez de apoio das esferas superiores, lhes permitindo adquirir convicções.

Esses aspectos reforçam, com razão, o conceito de que o extensionista sente dificuldades para realizar um trabalho interativo aproveitando as diversas mídias. Alguns motivos das dificuldades de trabalharem com as novas tecnologias de comunicação e informação (TICs), especificamente com os agricultores, é a falta de preparo técnico dos extensionistas.

Para isso concebemos os Núcleos de Irradiação de Tecnologias (Nits) que serão os locais onde as atividades grupais serão mais intensamente utilizadas, enquanto que, a capacitação dos extensionistas será por uma ampla capacitação com recursos do projeto Ater Digital do Mapa.

Nizomar Falcão

Engenheiro agrônomo