Assessoria contábil especializada facilita empresas a obterem financiamentos

Desde o surgimento da pandemia, o Governo tem anunciado medidas de emergência destinadas a empresários em busca de recursos para mitigar os impactos econômicos causados pela covid-19. O novo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) está entre as propostas de empréstimos possíveis, disponibilizando linhas de crédito para ajudar a enfrentar os desafios financeiros provocados pelo coronavírus, evitando, assim, o fechamento de portas e preparando-se para o período pós-crise, contudo, o empresário deverá estar em dia com a documentação.



O Pronampe representa uma nova oportunidade para os empreendedores, oferecendo capital de giro com taxas de juros e prazos de pagamento extremamente atrativos e carência de 11 meses para começar a pagar. Além disso, o programa permite que empresários visionários e bem planejados utilizem os recursos adquiridos para investimentos estratégicos, como aquisição de maquinário, realização de reformas, pagamento de salários, quitação de contas de água, luz, aluguel, compra de matérias-primas e mercadorias. É uma injeção financeira essencial para manter a sustentabilidade das empresas e prepará-las para o período pós-crise.



Para aproveitar ao máximo os benefícios do Pronampe, a parceria com uma Assessoria Contábil experiente é fundamental. A i9 Assessoria tem se destacado no auxílio a empreendedores, fornecendo informações precisas e orientações estratégicas para que possam ter acesso ao crédito de forma adequada e obter a aprovação necessária. O Pronampe está diretamente ligado à comprovação de faturamento, que é respaldado pelas informações contábeis e tributárias fornecidas pela empresa. Empresas com mais de 12 meses de atividade têm o direito de solicitar empréstimos de até 30% da receita anual bruta registrada em 2022.



As empresas com menos de um ano de atuação têm a possibilidade de obter empréstimos de até 50% do capital social ou 30% da média de faturamento mensal desde o início das operações. Desta forma, é válido considerar a importância de uma assessoria como ferramenta gerencial para auxiliar os gestores na tomada de decisões estratégicas. A exigência do Pronampe apenas reforça esse papel fundamental da contabilidade, pois é por meio da análise minuciosa da situação patrimonial da empresa que os gestores podem avaliar a necessidade e a viabilidade de adquirir um empréstimo.



Com a utilização da inteligência financeira e o suporte contábil adequado, as empresas podem impulsionar seu crescimento e se fortalecerem para enfrentar os desafios do mercado. Em resumo, contar com uma assessoria especializada não apenas garante a aprovação do crédito junto ao Pronampe, mas também proporciona uma visão estratégica do negócio em momento pós-pandemia.