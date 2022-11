Assédio eleitoral: eco presente de um passado autoritário

Nossa Constituição Democrática de 1988 assegurou a todos, sob o manto da proteção de cláusula pétrea, o direito fundamental ao voto direto e secreto. Além desses atributos, a plena liberdade dos eleitores para o exercício do sufrágio é assegurada no processo eleitoral por meio de vedações a condutas abusivas que interferem indevidamente na legítima expressão de vontade do eleitorado. É contra essa face da soberania popular que o assédio eleitoral no ambiente de trabalho ora em ascensão ataca.

O Ministério Público do Trabalho revelou o crescimento dos casos no curso das eleições de 2022, que totalizaram até o momento 324 denúncias envolvendo 300 empresas, quando comparados aos 212 registrados em 2018 contra 98 estabelecimentos. Além de incorrer em crime eleitoral o responsável pelo assédio, a depender da gravidade das circunstâncias, o abuso pode ensejar a cassação do candidato beneficiado pela coação dos eleitores.

Essa mazela é um fenômeno que encontra raízes na asfixiante relação de trabalho que se desenhou no Brasil. A escravidão, como principal marca da vida social brasileira, monopolizou e depreciou as funções que não fossem a de proprietário, fazendeiro ou senhor de engenho. Entre o topo de hierarquia de senhores e a multidão de escravos comprimiu-se o restante da população: desclassificados com ocupações mais ou menos incertas ou ocupação alguma, que dependiam da assistência econômica prestada pelo fazendeiro em troca de sua afiliação política.

Assim como acontece na escravidão, essa categoria de dominação aniquila o predicado humano e a possibilidade de consciência das condições imediatas da existência social. Como a dominação não exterioriza a violência, por meio da imposição da vontade do mais forte sobre o mais fraco por via da força, fazendo sentir uma aparente convergência de interesses, ficam ocultadas todas as tensões inerentes à lógica da relação entre senhor e dependente, razão pela qual, dificilmente, emergem à consciência dos dominados, que não percebem marcas objetivas da submissão à dominação pessoal. Da perspectiva do dominado, ele é formalmente livre. Na perspectiva democrática, ele somente será livre quando emancipado economicamente.

André Xerez é advogado especialista em direito eleitoral e Doutor em Direito do Estado pela USP