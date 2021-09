Aspectos políticos

Legenda: Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC Foto: Kid Junior

Buscar um mandato eletivo ou exercer uma atividade pública significa muita responsabilidade ética, moral e social. Aqueles que assumem um cargo na vida pública pensando em fazer negócios, agir de forma deslumbrada ou omissa, desenvolver tráfico de influências, dentre outras atitudes, não possuem sensibilidade social e muito menos moral, são dominados por forças da corrupção.

Não são democratas. Por outro lado, a coerência programática e de boas ideias, abrangendo indicadores políticos, administrativos, econômicos e sociais, nos dão o caminho da justiça e da liberdade, sem opressão física ou moral, mas com capacidade de entendimento ético- jurídico.

O objetivo da atividade estatal deve ser o bem comum e não a vantagem de uma minoria ou de alguns que estão temporariamente no governo. Lembremo-nos de Rousseau no “Contrato Social”, quando preconizou a submissão do governo, até então dominado pelo absolutismo monárquico, a uma vontade geral - uma espiritualização da democracia.

O embate e os jogos dos contrários constituem a essência dos sistemas democráticos. Mas uma regra se impõe: as democracias não podem ser ameaçadas pelas estratégias de emboscadas e conluios, bem como por atitudes aéticas e amorais, muito comuns em regimes fragilizados pela baixa institucionalização de sua vida política.

É claro que a situação socioeconômica ainda é muito grave, porém a desejada independência e harmonia dos poderes constituídos, a liberdade de imprensa, a autoestima e a consciência dos direitos e obrigações das pessoas são pontos básicos para a consolidação da democracia e, em consequência, a certeza de uma melhor qualidade de vida.

Um país precisa de caminhos pavimentados pela crença e pela largueza de propósitos, observando-se, acima de tudo, os verdadeiros interesses da população. Para tanto, é fundamental que, principalmente a classe política tenha um comportamento compatível corn a ética, a transparência e com o espirito público.

Lembremos John F. Kennedy: “Aqueles que impedem as revoluções pacíficas preparam as revoluções sangrentas”. E Dostoievsky: “O segredo da existência humana consiste não somente em viver, mas ainda em encontrar um motivo para viver”.

Gonzaga Mota

Professor aposentado da UFC