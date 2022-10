Ascensão da energia por assinatura

Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), até março deste ano, o Brasil somava 5.635 unidades consumidoras abastecidas pelo serviço de energia elétrica compartilhada, por meio de assinatura. Situação bem diferente da registrada em 2015, ano em que essa modalidade de consumo se tornou possível no País. À época, apenas 45 unidades usufruíam do serviço.

Esse nicho do mercado energético está em ascensão e funciona da seguinte forma: semelhante aos serviços de TV por assinatura ou internet, a empresa fica responsável pela instalação e manutenção das placas fotovoltaicas e demais equipamentos. A diferença é que, ao contrário do método convencional, eles não ocupam os telhados dos imóveis. São colocados em usinas solares de geração distribuída, em locais específicos.

Os consumidores que optam pelo método alugam essas placas e, portanto, passam a ter direito à energia por elas gerada, com prazos que variam de acordo com a fase de implantação da usina. Por fim, a energia gerada pelas placas solares fotovoltaicas alugadas abastece o imóvel do consumidor através das linhas de distribuição convencionais.

É assim que a 9Energia, especialista na geração de energia renovável fotovoltaica, disponibiliza esse tipo de serviço no Ceará. Ele é mais cômodo, prático e possibilita uma economia de até 15% nos gastos com energia ao mês, ou seja, aproximadamente dois boletos a menos por ano. Inicialmente, o serviço é ofertado apenas para empresas e condomínios. A marca cearense produtora de gelados comestíveis Frosty, por exemplo, é um dos negócios que já aderiu ao modelo.

Porém, cumprindo o compromisso com o varejo e pequenos consumidores, até o primeiro semestre de 2023, essa modalidade também será ofertada aos consumidores residenciais, democratizando, assim, o acesso à tecnologia, à eficiência energética e às fontes de energia renováveis, expandindo a pauta da sustentabilidade e descarbonização dos processos, e promovendo, também, mais liberdade de escolha aos consumidores.

Bernardo Veloso é CEO da 9Energia