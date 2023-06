Asas para voar

- Mãe, eu quero ler! Quem exclama é o desejo por asas, as plumas deram-lhe os gibis, o cartaz de parede, os romances, a quem se pede aprendeu o alfabeto da sobrevivência. Grafemas em tropeço, leitura truncada, a mãe senta-se ao chão, e do chão levanta-se a menina sabendo ler.

Ligeiras evocações as minhas, lida a notícia de que o Brasil foi reprovado, data recente, num teste de habilidades de leitura entre alunos do 4º ano do ensino fundamental. Ficamos abaixo da média, ocupando o 39º lugar num ranking com 43 países, perdemos para o Azerbaijão e o Uzbequistão.

Imagine o leitor em alguém dizendo, toma este livro, leia-o, ou empresta-me teus ouvidos, enquanto leio para ti, eis um caminho por onde trafega a leitura, e que bem pode explicar a lógica entre o topo e o decaimento, o porque do topo que ocupa a Finlândia, e por que desceram nossos olhos, e prestes a findar a lista, estacamos. Para vergonha nossa.

Uma notícia dessa remete a um noticiamento de igual desventura, conta-nos pesquisa recente que 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Porventura estas letras não encontrem no leitor o sentimento que me toca, sujeito a hipérbole da salvação ao escrutínio alheio, é que fui salva pelos livros, meus pais teriam orgulhado-se de qualquer outra profissão minha, como me orgulho do ofício parental, pescadores de singelas letras, Teodósio lia revistas, Fátima devorava os romances.

Ler é pressuposto da liberdade, via segura ao conhecimento, sobre si e sobre o mundo que nos cerca. A leitura abre portas, que se abrirão, querendo-se abri-las. Ler empodera. Portanto, a uma criança diria tão somente, Leia, o hoje e o amanhã são teus. Ao jovem, os livros podem mudar a sua vida, e a quem me ladeia nesta longa jornada, nossos tempos grisalhos encontram, nos livros, a simbiose entre o autor que nos escreve e o leitor que nos lê, o suspiro da ligeira euforia, a voz da reflexão, que nos eleva a fronte, deixa-se à espera a página lida, o parágrafo estonteante, cuja leitura se repete, quer-se beber da fonte inesgotável, e se esgotável fosse outros não teriam a sede igualmente saciada.

Então, quererá a criança ser o que quiser, seu desejo é que outros também possam voar, que se multipliquem asas, que se dê a largada do lugar onde estamos, o chão para isso serve.

Verônica Margarida Costa de Moraes é escritora e juíza de Direito