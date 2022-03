As ofensas do deputado

Em tempos de crescente empoderamento, em que a mulher ganha espaço e representatividade no conjunto social, e emblematicamente perto do dia internacional em sua homenagem, não poderia ser outra a repercussão das palavras do deputado estadual Artur do Val (Podemos/SP). O parlamentar, em vídeo vazado na internet, após recente visita à Europa, disse, entre outras asneiras, que “as ucranianas são fáceis porque são pobres”.

Suas infelizes e ofensivas declarações, como um rastilho de pólvora, rapidamente incendiaram e causaram revolta por todo o Brasil e no mundo inteiro, em alusão às refugiadas de guerra no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Por mais que se desculpe e peça perdão, o estrago causado por seu discurso sexista, misógino e preconceituoso ganhou o mundo, vez que, numa época em que a internet leva informação veloz a todos os pontos do planeta, jornais como o francês Le Figaro e o britânico The Guardian, entre muitos outros, tornaram-nas de conhecimento público.

No Brasil, a embaixada da Ucrânia também repudiou a nojenta declaração, assim como até a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Artur do Val conseguiu, de uma tacada só, colocar contra si a repulsa de toda a sociedade e faria bem se, além de desistir de sua candidatura ao governo paulista, pusesse fim à vida pública. Provou que é indigno, repulsivo e absolutamente incapaz de continuar a exercer o cargo que ora ocupa. Espera-se que seus pares, na assembleia legislativa paulista, ajam rapidamente no sentido de cassarem seu mandato, por falta de decoro.

De fato, torna-se inadmissível admitir-se palavras de teor tão desrespeitoso em quaisquer condições, especialmente na atual, em que mulheres ucranianas e suas famílias, diante de cenário tão devastador, de morte e destruição, veem-se obrigadas a deixar seu país em busca de refúgio e proteção. As palavras desse indivíduo expuseram todo o machismo presente em seus pensamentos e nos de tantos outros que, ocultamente, partilham de suas convicções. Sua atitude irrefletida, absurda e irresponsável deve ser repudiada, enfim, como merece!

Gilson Barbosa é jornalista