As mudanças no jornalismo e suas adaptações

Decidi ser jornalista quando ainda estava na escola. Diante das muitas atividades que os professores passavam, sempre optava por fazer o jornalzinho, a reportagem para TV ou a entrevista para o rádio. Eu já visualizava uma profissão relevante socialmente. Hoje, 7 de abril, é comemorado como o Dia do Jornalista no Brasil e esta data é uma oportunidade para refletirmos sobre a nossa importância.

Ao longo dos anos, tive a oportunidade de participar da formação de novos profissionais e isso faz com que eu refletisse sobre o caminho que decidi trilhar. Nós, jornalistas, temos a responsabilidade de informar o público de forma precisa e ética sobre os acontecimentos locais, nacionais e internacionais que moldam o mundo. O jornalismo é um pilar da democracia, pois desempenha um papel fundamental na disseminação de informações relevantes para o público, permitindo que os cidadãos tomem decisões sobre questões importantes que afetam suas vidas.

A informação circula de maneira cada vez mais rápida e as notícias se espalham pelas redes sociais e outras plataformas digitais, e, diante disso, a importância do jornalismo é ainda maior. Os profissionais precisam agir de maneira ética, qualitativa e buscar verificar informações em um cenário de crescente proliferação de notícias falsas e desinformação. Somos responsáveis por investigar, apurar e reportar os fatos, mantendo os princípios éticos do jornalismo.

No entanto, o jornalismo também enfrenta muitos desafios na atualidade. A disseminação de notícias falsas, a polarização política, a pressão econômica e a crescente desconfiança na mídia são apenas alguns dos obstáculos que os jornalistas enfrentam em seu trabalho diário. É fundamental que a sociedade valorize e apoie o trabalho dos jornalistas, garantindo sua liberdade e proteção, para que possam cumprir seu papel essencial na sociedade.

Neste Dia do Jornalista, é importante reconhecer e celebrar a dedicação e o compromisso destes profissionais na construção de uma sociedade mais informada, participativa e justa. É também um momento para reafirmar a importância da formação acadêmica para os jornalistas.