As minorias representadas

Um mês da posse presidencial e a quebra do tradicional protocolo da entrega da faixa na cerimônia que aconteceu no dia primeiro de janeiro de 2023 tem sido interpretada, desde então, sob diversos aspectos. Além do anunciado desprezo pelo rito democrático que envolve o reconhecimento pacífico da derrota eleitoral e o fairplay na transmissão do poder, a inusitada solução para substituir a ausência do então mandatário derrotado serviu para reafirmar um contraponto entre os projetos que disputaram a presidência em 2022.

Um regresso às controversas falas do ex-presidente expõe sua visão sobre qual deve ser o papel das minorias: “(...) minoria tem que se calar, se curvar à maioria, acabou”; ou, ainda: “Para onde nós iremos se cedermos às minorias? As leis existem, no meu entender, para proteger as maiorias”. Não faltaram críticas à deformada concepção de democracia praticada durante seu mandato, que negava cidadania plena a grupos minoritários da população cujo paradigma se inverte com a presença de minorias representativas do “povo brasileiro” na entrega da faixa presidencial.

O preâmbulo da festejada Constituição estadunidense inaugura seu texto com a famosa frase: “We, the people (nós, o povo)”, tanto quanto a nossa Constituição anuncia: “Nós, representantes do povo brasileiro”. Friederich Müller denuncia que diversas constituições invocam o povo como “ícone”, pois unificam artificialmente uma população heterogênea em benefício de privilegiados e ocupantes do estabilishment. A inclusão das minorias no conceito do “povo” é, por isso, um avanço na política constitucional de reconhecimento de dignidade a todos os cidadãos.

Embora a democracia implique o princípio majoritário, isso não significa que as minorias não sejam titulares de direitos protegidos contra a tirania da maioria. É preciso desmistificar, de vez, o falso embate insuflado por um discurso segundo o qual assegurar a cidadania a grupos marginalizados de políticas estatais importa na supressão de direitos do grupo dominante. As diferentes expressões da identidade humana constituem riqueza democrática a ser celebrada e protegida; jamais vulnerada.

André Xerez é advogado especialista em direito eleitoral e Doutor em Direito do Estado pela USP