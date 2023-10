As minhas origens maternas

Nasci em Brejo Santo, no dia 19 de fevereiro de 1940, no Cariri, onde permaneci até os 12 anos. E só vim tomar conhecimento de que era primo do historiador Padre Antônio Gomes de Araújo, anos depois, quando fixei residência em Crato, e nos tornamos amigos. Pe. Gomes sempre me chamava de “primo”. Descobri o nosso parentesco através de um livro de sua autoria – “Um Civilizador do Cariri e Outros Estudos” – que ele me presenteou. Esta obra explana as origens das famílias de Brejo Santo. Num trecho deste livro consta: “Brejo Santo é um Município, cujas famílias, nos cruzamentos, com toda certeza, nenhuma delas pode se dizer pura em relação à sua linhagem familiar”. Lógico que, neste artigo, vou me reportar às minhas origens.

Elas provêm do casal José Francisco da Silva e Ana Joaquina da Rocha Pita, os quais chegaram ao então Sítio Brejo em 1858, procedentes de Águas Belas (Pernambuco), trazendo seus filhos Basílio Gomes da Silva, Antônio Gomes da Silva Bastos, Lourenço Gomes da Silva (este meu bisavô), Luiza Gomes da Silva, Victor José Modesto e Inácio Gomes da Silva. Os dois últimos não ficaram em Brejo Santo. Victor fixou residência em Araripina (Pernambuco) sendo um dos fundadores daquela cidade. Inácio regressou a sua cidade natal - Águas Belas.

Por conseguinte, as famílias Basílio, Bastos, Lourenço e Nicodemos nasceram dessa semente plantada por José Francisco da Silva, o pernambucano de Águas Belas. Esses primeiros troncos familiares brejo-santenses foram ampliados, formando novos clãs: Inácio, Lucena, Amaro ou Araújo Lima, Matias Sampaio, Alves Moura, Tavares, Ceilão e Madeiro, Batinga, Ambrósio, Cardoso, Anselmo e Moura Leite. Donde se conclui que a história política de Brejo Santo começou com a família Gomes da Silva, que se constituiria, no futuro, numa liderança respeitada no Cariri e no Ceará, com o seu líder maior - Basílio Gomes da Silva.

Eu quero destacar as irmãs do meu avô Domingos: tia Joana; tia Geracina, esta, viúva de Chico Chicote e tia Loló. Consta que um irmão de vovô, na época da borracha foi para o Acre e nunca mais voltou.

O primeiro prefeito do Brejo foi o meu bisavô, Lourenço Gomes da Silva, pai do meu avô, Domingos Lourenço, no período de 1890 a 1892. O Cel. Basílio o sucedeu de 1893 até 1909. Convém salientar que todos os prefeitos, que a ele sucederam, até hoje, foram: filhos, genros, cunhados, netos, sobrinhos e primos de Basílio e Lourenço Gomes da Silva.

Seu Domingos, meu avô, me criou até os 6 anos. Gozei, por muito tempo, da sua convivência, cercado de amor e carinho, ao lado de minha avó, Emília Mendes Sá, dona “Milinha”. Esta, com origem nas famílias da cidade de Jardim. Esse casal, foi um exemplo de bondade e dignidade, qualidades legadas a minha mãe Maria Luíza, e aos meus tios João Domingos e Yaiá. Vovô era cunhado de Chico Chicote, casado com tia Geracina. Segundo o historiador Otacílio Anselmo, quando ocorreu a histórica “Chacina das Guaribas”, vovô foi um dos que foram buscar o corpo de Chico Chicote para ser sepultado em Brejo Santo.

Com orgulho, volto às minhas origens maternas brejo-santenses. Em 1935, meu pai Aurino Mendonça – juazeirense, conheceu a minha mãe Maria Luíza. Esta, filha do meu avô Domingos Lourenço e de minha avó Emília Mendes Sá, oriundo de famílias de Jardim (CE). Da união de meus pais nasceram 7 filhos. Pela ordem: Inês (doméstica), Gilberto (empresário), Humberto (advogado e empresário), Hildeberto (empresário), Bosco (médico), Domingos (administração) e Aurino Filho (faleceu antes de se graduar em química), sendo que este último nasceu em Juazeiro, terra natal do nosso pai Aurino Mendonça.

Já meus avós paternos são de origem alagoana, João Correia Mendonça e Adelaide C. Mendonça, chegaram em Juazeiro do Norte, em 1905 em Juazeiro. Naquele ano Juazeiro ainda era um distrito de Crato e só veio a ser elevada à categoria de cidade em 1911.

Em 1952, minha mãe teve uma visão que nós deveríamos nos mudar para Juazeiro do Norte, onde seria mais fácil a educação da prole e por ser esta cidade mais adiantada do que Brejo Santo. Na Terra do Padre Cícero fomos bem recebidos, pois éramos filhos de um juazeirense. Papai, como comerciante, se estabeleceu em Juazeiro do Norte no ramo de miudezas, chegando a ser um grande comerciante desse ramo.

Seguindo as previsões de mamãe, boa parte dos filhos se formaram e outros se encaminharam bem nas suas atividades profissionais. Esta é a nossa história familiar, da qual muito me orgulho. Todos os filhos foram casados: Inês com Edval; Gilberto com Tereza Teles; Humberto com Antonieta Tavares de Moraes; Hildeberto com Terezinha Menezes; Bosco com Odélia Alencar; Domingos com Gorete Couto; Aurino Filho com Eugênia Feijó.

Concluindo minhas origens, vou incluir o Brejo Santo até meus 12 anos, tempo em que fomos embora para Juazeiro. Só lembranças!

Meus avós - seu Domingo e Dona Milinha; meus tios - João Domingos e tia Olívia e os meus primos Fransquinho e Zé Nilton; meus padrinhos Lucena Chicote e João Madeiro; meu primo - reitor Fernando Leite da UFC; meu primo José Napoleão de Araújo, que foi deputado por 10 legislatura; padre Gomes de Araújo que lecionou por várias décadas no Colégio Diocesano no Crato. Lembro do meu grupo escolar onde estudei, também estudei com dona Pedrozinha e suas filhas Gracildes e Auristela que são netas de dona Balbina Viana Arraes; os professores Zé Teles de Carvalho e Zé Luiz; padre Pedro - vigário que por sinal, me batizou e o seu sacristão Zé de Elizeu; o padre Dermival Gondim - vigário atual, que completa 100 anos em 2023; Dr. Miranda - médico, casado com dona Eraclides; Dr. Cândido Cruz, casado com Neli Nicodemos; Assis de Nobilino - empresário; Quinco Nicodemos; seu Napo - chefe político e presidente da UDN, partido da época; Zeca Matias - presidente do PSD; Major Zé Francisco; Manuel Reinaldo; Zé Jacinto, o Rói - um dos lugares mais tradicional; Associação Comercial que eu criei; João Ancelmo – historiador e farmacêutico; Vicente Anselmo - farmacêutico e pai do nosso amigo Antônio Vicelmo; Dona Dorinha dos Correios; Zé Amaro - agricultor; Pedro Bezerra e Napoleão que são irmãos; seu Duzentos que possuía um caminhão misto no qual transportava diariamente passageiros para o Cariri, fazendo um grande intercâmbio na região; Chico Andorinha; Dió Lucena - ex-prefeito; João Ambrósio; seu Crimeu - farmacêutico; Juarez Sampaio; Chico Inácio; Vicente Madeiro; Manoel Bezerra; Carlos Martins; Ivan Landim, casado com a sobrinha do meu avô e o pai de uma grande prole, inclusive o Welington Landin, um dos melhores prefeitos do Brejo, responsável pelo maior progresso da cidade, primo nosso, que conseguiu como administrador colocar o Brejo como a quarta cidade do Cariri atualmente; os barbeiros Zé Peixe e Sinésio; seu Nezinho e dona Beatriz, cujo os filhos são grandes amigos nosso; Quinzou; Maria de Beatriz; Francinete e Marli; Neco Jacinto; Mariá; Manuel Matias e dona Munda e os filhos Sampaio e Neco; Chico Amaro; Antônio da Pizarra; os irmãos Walter e Edmar Lucena; Dona Conceição; a família Denguinho; Seu Né; Manuel Tiburtino; Amadeu e Luizinho; Joaquim de Elizeu; família Olegário; Pedro Rufino; Joca Rufino; Leonir; Mariquinha Nicodemos e Seu Moisés, na Taboqueira; Chico Amário, João Gomes e Dn. Expedita; os hotéis de Pitú e outro de seu Horácio que ficava na BR 116.

Quero relembrar das porteiras da cidade vizinha que pertenceu ao Brejo, onde papai comerciava. Destaco as pessoas de Franco Pinheiro e seu filho Dogival Pinheiro que se destacou muito no comércio do Juazeiro do Norte; Aristarco Cardoso; Chico Chicote Filho; Maria Jorge; Zé Nicodemos; Emílio Salviano – ex-prefeito; Geraldo Añao; Possidônio Machante; Manuel Torres; Manuel Carlota; seu Eráclito; Elizeu Lucena; Zé Denguinho e família; Lourenço; Zé Pedro; Joaquim Lourenço, os três últimos são sobrinhos do meu avô; Pe. Chicote; Pe. Rubens vigário do Brejo, 1952 foi transferido para o Crato, 1965 realizou meu casamento com Antonieta.

Quero pedir desculpas por qualquer omissão de nomes e fatos se me falhou a memória.

Humberto Mendonça é empresário