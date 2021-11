As festas de fim de ano se aproximam

Ao chegarmos no final de mais uma jornada no caminhar do tempo (2021) e prepararmo-nos para iniciar outra (2022), nossos corações se elevam a Deus para pedirmos paz e saúde. Essas duas datas se fundem. O Natal que se comemora o nascimento do Menino Jesus, assinala o término de um ano que representa um rio – já cansado de percorrer obstáculos - desemboca no estuário da vida; Ano Novo, primeiro de janeiro, dedicado à confraternização dos povos, significa outro rio que começa timidamente seu curso no perpassar dos dias. Nessa transição, o desencanto deve ceder lugar à esperança, a alegria deve expulsar a tristeza para bem longe, a fé e a confiança devem reacender no coração de cada um de nós.

O ano de 2021, apesar de todos os graves problemas econômicos, financeiros e sociais, criados pela pandemia virótica, que mexeu com o mundo inteiro, foi marcado como de grandes desafios e adversidades, irá deixar importantes lições de superação e aprendizado, não só para pessoas, mas também para as organizações empresariais e para os governos como um todo, lembrando que é no momento de crise e escassez que afloram as melhores ideias.

Que venha 2022, cheio de esperança e criatividade, a fim de superar os inúmeros óbices que virão pela frente. Vivemos momentos difíceis, e para superá-los é preciso pensar forte e acreditar na capacidade de trabalho. Diante do quadro que se apresenta, as empresas que pretenderem continuar no mercado, têm de adotar uma nova cultura, centrada em alguns condicionantes, como sejam: utilizar-se de meios modernos de comunicação e conhecer profundamente os meandros do mercado em que atuam. Também, que os empresários pensem forte e busquem a retomada plena das atividades econômicas e, com ela, a reabertura dos empregos que a crise sanitária ceifou desde março de 2020, quando teve início a tragédia da COVID-19.

Quando isso acontecer, aí sim, poderemos proclamar Feliz Natal e Próspero Ano Novo, pois ninguém se iluda, a paz na sociedade só se consegue através da paz no coração de cada pessoa.

Antonio Cruz Gonçalves é empresário

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.