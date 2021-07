As feridas da ficção

Legenda: Sávio Alencar é pesquisador em literatura Foto: Arquivo pessoal

Há duas décadas, o século 20 ficou para trás. Nessa era dos extremos, de guerras a genocídios, escritores trouxeram para o universo ficcional as feridas deixadas por episódios como esses. A obra da Herta Müller, escritora romeno-alemã notabilizada com o Prêmio Nobel em 2009, é um bom estudo de caso. Seus livros retratam um tempo fraturado pelas consequências do pós-guerra na Europa.

Muito jovem, Müller sofreu os efeitos do regime totalitário na Romênia, seu país natal, liderado por Nicolae Ceausescu, entre 1965 e 1989. Sua oposição frontal ao Estado e sua recusa em colaborar com a Securitate, pilar da polícia política nacional, tornaram-lhe inimiga pública, motivo pelo qual, em 1987, emigrou para a Alemanha, onde hoje vive. A memória dessa perseguição fundamenta sua produção literária, em títulos como “Depressões” e “A raposa já era o caçador”.

Herta Müller vai ao encontro de traumas coletivos e individuais ao recriar os efeitos da ditadura de Ceausescu no tecido social e na vida cotidiana pessoal. Ficcionalmente, ela tematiza a insanidade de um regime que havia governado através do medo e de incontáveis restrições e destruído a dignidade da população.

Na biografia da escritora, o encontro com as forças do poder totalitário também remonta à sua origem. “Querendo ou não, minha família se arrasta pelo mundo atrás de mim”, diz em entrevista à jornalista Angelika Klammer, no excelente “Minha pátria era um caroço de maçã”. Era filha de um soldado da SS, organização paramilitar ligada ao Partido Nazista, e de uma sobrevivente dos campos de trabalho que se proliferaram no Leste Europeu com o fim da Segunda Guerra.

“Talvez eu tenha que falar de crueldade, já que não escolhi os meus temas por mim mesma, pois neles estão arbitrariedade alheia e vida roubada”, comenta. A crueldade, então, torna-se um imperativo em sua obra. No romance “Tudo o que tenho levo comigo”, por exemplo, convive-se com os horrores de um campo de trabalho forçado, apresentados segundo o que Müller chama de “verdade inventada da linguagem, na qual o belo machuca”. Os leitores de Herta Müller saberão: escrever às vezes dói.

Sávio Alencar

Editor e pesquisador de literatura