As facetas viraram piada

Vamos primeiro entender como funcionam as facetas dentárias: elas são próteses muito finas confeccionadas em porcelana ou resina. São parecidas com uma capa que tem o formato do dente do paciente e coladas sobre o esmalte dentário para modificar características como tamanho, contornos e tonalidade.

A faceta em resina é confeccionada de forma direta no dente. O dentista aplica a resina sobre o esmalte e modela o material. Essa técnica é mais indicada para quem precisa fazer pequenas alterações, como corrigir uma fratura ou preencher um espaço. No caso das facetas de porcelana, elas são confeccionadas em um laboratório de próteses com base no planejamento feito pelo dentista. Depois de prontas, elas são coladas sobre o esmalte dentário.

Um problema bem comum que vemos hoje são pessoas com sorrisos bem estranhos, que parece que foram colocados dentes de outra pessoa em suas bocas. Acabam sendo motivos de piada e chacota nos meios que frequentam, seja trabalho, família ou colegas.

Com a oferta grande de profissionais executando esses trabalhos em praticamente toda esquina, fica fácil achar quem prometa um resultado rápido, barato e milagroso.

Eles dizem: faço em sessão única, sem desgaste, 20 facetas em apenas 02 horas, baratinho e reversível. Parece maravilhoso, certo? Mas esse combo é exatamente a chave para o fracasso e o resultado são dentes enormes, sem formato definido, parecendo que estão todos colados, extremamente brancos e opacos, com volume exagerado que não deixa fechar os lábios corretamente.

A ilusão criada não existe e logo vira pesadelo. Um tratamento estético de qualidade exige planejamento prévio, habilidade, conhecimento e isso tem valor profissional.

As pessoas não percebem que quando buscam tratamentos cada vez mais baratos estão caindo nas mãos de profissionais desqualificados e aventureiros. Quem perde é sempre o paciente que vai acabar triste, frustrado, decepcionado e no prejuízo emocional e financeiro.

Se deseja ter um sorriso bonito e saudável, é melhor procurar um profissional capacitado para isso. É sua felicidade que está em jogo.

Ramon Benevides é especialista em Prótese Dentária e Implantodontia