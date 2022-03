As faces da guerra

Vivemos dias difíceis. Além da pandemia e suas consequências para a humanidade, o mundo se vê irremediavelmente abalado pelo conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. São muitas as faces dessa guerra. Todo confronto militar traz, inevitavelmente, tristes situações. Entre elas, as mortes de pessoas inocentes, atingidas por bombardeios aéreos e lançamentos de mísseis contra muitos alvos estratégicos.

Há ainda a migração de milhões de refugiados de guerra e a terrível destruição da infraestrutura ucraniana, resultando em prejuízos enormes para a nação europeia. A principal e legítima reivindicação da Rússia é a de que a Ucrânia não se alie à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), fundada em 1949 e composta atualmente por 30 países, liderados pelos Estados Unidos.

Após a dissolução da União Soviética, em 1991, e a extinção do Pacto de Varsóvia – que reunia os antigos países socialistas, aliados a Moscou - , no mesmo ano, o governo de Washington aproveitou-se do novo momento político para expandir o raio de ação da OTAN em direção ao leste. A organização passou a admitir, como novos membros, nações como a Polônia e a Romênia, entre outras, instalando bases militares e armamento poderoso em seus territórios.

O avanço gradativo e acelerado da OTAN em direção àqueles países acabou por deixar a Ucrânia exatamente no centro geográfico de um contexto político que interessa a Washington. Porém, não é de interesse algum, por parte dos russos, que bases militares da OTAN sejam implantadas nos limites de suas fronteiras.

Historicamente, Rússia e EUA sempre foram antagônicos, como bem sabemos, e o impasse diante da tendência ucraniana de aderir à OTAN é, na realidade, a razão pela qual prossegue o confronto. Não interessa a ninguém que a guerra continue, até mesmo porque a Rússia vem sendo atingida por numerosas sanções impostas pelo ocidente e a Ucrânia, pelas numerosas dificuldades e perdas infligidas àquele país. Esperemos que as negociações entre os dois lados sejam frutíferas e que logo se chegue ao final destes complicados dias. Que o bom senso e a paz prevaleçam!

Gilson Barbosa é jornalista