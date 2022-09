As exéquias e o legado

Enquanto escrevo este texto, decorrem, em Londres, as exéquias de Elizabeth II, cumprindo o protocolo e o cerimonial estabelecidos para a ocasião, conforme o desejo da própria rainha. Desde a Escócia, onde faleceu, passando pela Irlanda do Norte, o País de Gales e, agora, a Inglaterra, o caixão com seu corpo já foi contemplado por milhares de súditos.

Em Londres, durante o cortejo militar desde o palácio de Buckingham até a abadia de Westminster, enorme contingente de pessoas acompanhou sua soberana, reverenciando-a num preito de saudade e respeito.Muita emoção tem marcado estes dias, desde o anúncio oficial da morte de Elizabeth II, em 8 de setembro. A rainha imprimiu, com sua figura austera e seu longo reinado de mais de 70 anos, uma marca de solidez ao sistema monárquico, mesmo quando este sofre, vez por outra, críticas que questionam a razão de sua própria existência no presente.

Segundo a historiadora inglesa Anna Whitelock, em 2014 revelou-se que a Casa de Windsor havia gasto cerca de R$ 125 milhões naquele ano, dinheiro advindo da coleta de impostos. Os defensores da monarquia, porém, afirmavam que muitos dos 30 milhões de turistas que a Inglaterra recebe anualmente iam ao país por causa da rainha e de sua família. Em 2012, uma pesquisa oficial feita quando Elizabeth II completou 60 anos no trono apontou que 80% de seus súditos eram favoráveis à permanência da monarquia.

Essas discussões talvez até voltem à baila após a morte da soberana. Anna Whitelock afirma que o elevado percentual de aprovação registrado em 2012 era indissociável da figura da monarca e que, com seu desaparecimento, tornar-se-á mais complexo o futuro da monarquia. Só o passar do tempo determinará os desdobramentos desta questão.

Elizabeth II, desde jovem, quando atuou inclusive como mecânica de veículos no esforço de guerra britânico durante a Segunda Guerra Mundial, deu seguidos exemplos de amor ao país e ao seu povo, superando também difíceis problemas familiares. Como rainha, deixou um legado de seriedade e respeito à missão que abraçou, marcando para sempre seu nome na História.

Gilson Barbosa é jornalista