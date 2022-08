As eleições vêm aí!

Aproximam-se as eleições, onde os brasileiros elegerão pelo voto direto e livre deputados estaduais e federais, senadores, os governadores dos estados e do Distrito Federal e, por fim, o novo presidente da República.

Em pleno exercício da democracia, o cidadão – na condição de eleitor – tem um forte determinante na definição dos rumos de sua comunidade. Por isso, seu voto precisa ser fruto de uma decisão madura, racionalmente embasada e socialmente responsável. É pensando não apenas no próprio bem, mas também do próximo, que se conseguirá contribuir para que cheguem aos postos de comando as pessoas certas para tão desafiadora missão.

Vislumbra-se ser um embate acirrado, estressante e arduamente disputado. Assim, necessário se faz que cada um procure, sem emoção ou partidarismo extremado, verificar qual deverá ser o melhor rumo para que este Brasil continue seguindo numa crescente meta de equilíbrio econômico e de justiça social, oferecendo condições dignas a todos os seus habitantes.

Com certeza, nessa corrida aparecerão candidatos canastrões que fazem estripulias para chamar a atenção e conquistar votos, com distribuição de panfletos, santinhos e adesivos, cabendo o eleitor ter muito discernimento e prudência para não ceder as fantasias e promessas vãs, rejeitando aquelas propostas recheadas de projetos ineficazes, e sim as que detiverem uma inspiração que venha abranger os assuntos que afligem as suas cidades e que possam ser cumpridos na íntegra. Espera-se que a campanha seja efetuada em alto nível, como merece o eleitorado, sem tricas nem futricas. É o que se aguarda para o avigoramento democrático do Brasil.

Enfim, qualquer que seja o candidato, sua vida deve ser um livro aberto e a sua conduta compatível com os princípios norteadores da justiça e da moralidade, ou seja, transparência acima de tudo. Avante, portanto, caro eleitor, fazemos votos para que o perfil dos nossos futuros representantes seja de homens sérios e honrados, sem a concessão de privilégios e formação de conluios, retrato ideal para uma sociedade justa e igualitária.

Antonio Cruz Gonçalves é empresário