Vejo uma reportagem na TV, sobre a difícil situação de uma pobre mãe e sua filha, prostrada sobre humilde leito, vivendo numa precária casinha no bairro Planalto Pici, em nossa cidade. Ambas, subnutridas, dependendo da caridade pública, apelando à sensibilidade e ao coração dos que podem socorrê-las nas mais básicas necessidades

. Falta-lhes comida e, no caso da filha doente, até roupas, já que, para resguardar sua nudez, usa um plástico comprido, certamente doado por alguém. Esta é, infelizmente, a realidade de muitas miseráveis famílias aqui mesmo, nesta Fortaleza divulgada aqui e alhures como a bela metrópole turística, mas que esconde, em sua periferia, múltiplas chagas de pobreza, abandono, sofrimento.

Nesta Semana Santa, em que recordamos toda a trajetória vivida por Jesus desde Sua entrada em Jerusalém até Seu suplício e crucificação no Calvário, bem como Sua gloriosa ressurreição, pensemos também em todas as dores que o filho de Deus segue a sofrer em nossos dias! Ele, que aqui veio para nos salvar, conforme relatam as sagradas escrituras, continua a apiedar-se de tanta ignorância, da tamanha desigualdade e da desorientação em que vivem bilhões de pessoas, nestes tempos tão desafiadores e difíceis!

Nesta semana de profunda reflexão, tempo de transformação, de renovação, Jesus se compadece dos que morrem nas guerras, pela incompreensão e intolerância entre os governantes; da juventude imersa na dependência de drogas, do sexo irresponsável e outros vícios, influenciada negativamente pelos péssimos exemplos de pseudocelebridades, gente vazia que nada tem de bom a lhe oferecer; dos que, na pobreza, desprezados pelos poderes públicos, ainda morrem à míngua, carentes de tudo, por todo o planeta; da corrupção que alimenta os bolsos de políticos e empresários, insensíveis às necessidades de tantos excluídos; da maldade de tantos contra seus semelhantes... São muitas, pois, as dores do Cristo! Nestes dias, peçamos a Ele proteção e inspiração para que possamos ter dias melhores. Apesar e acima de tudo, mesmo diante das tribulações, que não percamos a fé e a esperança!

Gilson Barbosa é jornalista