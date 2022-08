As conversas que vendem

O conversational commerce tem se tornado uma grande tendência para a aceleração do e-commerce. Ele está transformando a experiência de compra online em um modelo mais humanizado e as empresas estão se interessando por essa transformação. O termo é referente a qualquer conversa em tempo real entre uma marca e seu cliente, com a utilização de aplicativos de compra e venda. O bate-papo pode acontecer por meio de chatbots, Inteligência Artificial (IA) ou pessoas. Varejistas visionários estão adotando essa estratégia para melhorar a experiência de compra e a comunicação com o cliente durante a sua jornada. Para o sucesso da abordagem, aspectos como humanização e personalização são fundamentais para o processo.

Essa prática mais humanizada cresceu na pandemia, quando grande parte das empresas tiveram que fechar as portas, assim, as pessoas foram para casa e as relações de compra e venda tiveram que migrar para os canais digitais. Com isso, as organizações tiveram que buscar uma saída, então começaram a utilizar os aplicativos de mensagens para apresentar produtos, prestar atendimento, realizar promoções e fechar vendas. Essa é a bola da vez.

De acordo com um estudo da Accenture, realizado em julho de 2020, 83% dos brasileiros já utilizavam o WhatsApp para fazer compras e 59% faziam isso pelo menos uma vez por semana. Agora em 2022, o que era uma tendência previsível, se tornou uma realidade diária e as empresas que abraçaram ou que vierem a abraçar terão vantagem competitiva.

O conversational commerce proporciona ao negócio uma comunicação mais fluida, facilitando a conversão das vendas, além de dar aos clientes mais possibilidades de interação com a empresa sempre que precisarem. Além disso, por conta do imediatismo, a velocidade no atendimento passou a ser um dos aspectos cruciais nas interações e essa modalidade gera conexões mais intensas com os clientes e melhor experiência nas compras. Então, é bom ficar ligado nas dicas e atento às tendências da tecnologia e às exigências do mercado, tendo o cuidado para não ficar para trás. Ofereça uma melhor experiência de atendimento e faça muito mais vendas!

Arthur Frota é CEO da TALLOS, startup de Tecnologia