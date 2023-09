As consequências do abandono afetivo na adolescência

A adolescência é aquela fase em que tudo parece acontecer com mais intensidade: as amizades, os amores, as experiências e as vivências que são dão um start para a vida adulta. Nessa fase, ter o suporte de uma rede de apoio de familiares e amigos é essencial para que a adolescência se torne uma época saudosa no futuro, não um pesadelo. Digo isso porque para aqueles jovens que são abandonados afetivamente pelos seus pais durante essa fase da vida, isso pode desencadear em vários problemas psicológicos que perdurarão não somente na adolescência, mas também em todas as outras épocas que virão.



É comum observar naqueles adolescentes que foram abandonados afetivamente solidão e tristeza, ou até mesmo revolta. Como crescerá esse jovem? Como ficará a saúde mental desse adolescente? Ou pensando de forma mais profunda e indo além, como esse jovem seguirá com vontade de viver, caso não tenha uma rede de apoio? No setembro amarelo, esse tema acende um grande alerta e uma preocupação com a saúde mental dos jovens, mas deve ser algo a ser discutido durante todo o ano para evitar situações que ficarão marcadas negativamente para sempre na história das famílias.

Imagina perder um filho porque não é capaz de dar amor, cuidado e carinho? É importante citar que se configura como abandono afetivo a omissão paterna/materna ao dever legal de guarda, educação e financeiro, bem como a falta responsabilidade com a assistência emocional e afetiva aos filhos. Com isso, vale reforçar que é dever dos pais ter a responsabilidade de conceder apoio emocional aos seus filhos.



Apesar de não existir ainda uma legislação específica para essa temática, é válido ressaltar que o abandono afetivo pode se tornar caso de justiça no futuro, gerando indenização e colocando pais e filhos juntos nos Tribunais por algo que deveria ser dado de forma pura e espontânea: amor e cuidado. Então, é preciso deixar o alerta para pais que desejam preservar o amor e a relação com os seus filhos: cuidem deles, façam parte de todas as etapas da vida dos seus filhos, evitem perder os seus filhos por falta de cuidado, afinal em alguns momentos da vida, infelizmente, não é possível voltar atrás.

Conceição Martins é advogada