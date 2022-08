As águas do Cariri e o potencial do Ceará

Desde os Governos das Mudanças, o Ceará compreendeu que o único caminho para o desenvolvimento é o crescimento econômico com justiça social, e que para isso é preciso unir visão de futuro e planejamento, ou seja, saber como e para onde ir.

Nesse sentido, entendo que seja urgente avançar na execução do Projeto de Irrigação das áreas ribeirinhas dos rios Salgado e Cariús, que se tornaram perenes com a Transposição do Rio São Francisco, para impulsionar o desenvolvimento do Cariri e do Ceará.

Temos hoje potencial hídrico assegurado, que com uso correto e o devido investimento técnico e financeiro, permitirá que as comunidades dessas áreas possam produzir utilizando o que há de mais moderno em matéria de agricultura irrigada, com a participação da FATEC Cariri no desenvolvimento de tecnologias de energia renovável. Tudo isso é um somatório de ações que envolvem poder público e sociedade ao longo do tempo.

O primeiro governo Tasso Jereissati conquistou segurança hídrica para os cearenses. Em seguida, a partir de 1995, obras como o Castanhão e a integração das bacias hidrográficas garantiram o abastecimento de água, mesmo em épocas de estiagem. Agora chegou a hora de irmos adiante. O desenvolvimento de áreas ribeirinhas dos dois rios é viável, a partir do uso de tecnologia, acompanhamento profissional, irrigação com sistemas de gotejamento, valorização da agricultura familiar (Cooperativas) e incentivo da Ematerce, como órgão responsável pela extensão rural.

Temos gente trabalhadora, água, terra boa, produção tecnológica e centros urbanos capazes de proporcionar alta produtividade agrícola, com diversas culturas. Precisamos de visão política e estratégica para reunir essas peças e fazer o projeto acontecer, com apoio financeiro de entidades como o Banco do Nordeste e o Governo do Estado. Para isso, tenho conversado com técnicos, gestores públicos e comunidades, com o intuito de facilitar essas conexões. Gerar renda e trabalho, apostando no empreendedorismo e aproveitando nossas vocações, é a chave para o desenvolvimento com justiça social. Esse é o meu compromisso.

Denísio Pinheiro é jornalista e advogado