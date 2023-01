As 6 carreiras mais requisitadas para 2023

O mercado de trabalho está constantemente se renovando, a rápida mudança tecnológica é acompanhada da procura de profissionais adaptados às inovações. Assim, existem certas carreiras que, com o tempo, ficam mais valorizadas e outras que se desvalorizam.

Cada vez mais estão surgindo novas profissões, que possuem uma alta demanda em busca desses novos profissionais, e essa demanda muitas vezes não é cumprida. Para se ter ideia, de acordo com o estudo Projetando 2030: uma visão dividida do futuro, que foi encomendado pela Dell Technologies ao IFTF (Institute For The Future), cerca de 85% das carreiras que existirão em 2030 ainda não existem. Mais recentemente, por exemplo, isso pode ser observado na ascensão de carreiras relacionadas a programação.

Por isso, cabe aos profissionais procurarem se manterem atualizados constantemente às novas demandas. A chave para se manter presente no mercado é ficar em dia com os movimentos do mundo empresarial e suas tendências. Fazer cursos, ler a respeito e procurar por grupos são alguns dos principais meios de acompanhar as constantes mudanças.

Abaixo, listo as profissões que serão mais procuradas pelo mercado nos próximos anos; confira:

1. Engenharias: Sempre se renovando e atualizando, a engenharia acompanha a evolução da sociedade há milênios, sendo responsável por diversas inovações da sociedade moderna. Hoje, as profissões mais requisitadas da engenharia são as associadas ao mundo atual, a engenharia de dados cresceu meteoricamente e agora já está consolidado, como uma maneira eficiente de analisar dados de uma empresa. Já o Engenheiro de ESG - sigla que estabelece diretrizes de objetivos sociais para empresas - é uma promessa de demanda ainda maior nos próximos anos.

2. Finanças: Com a constante abertura de novas empresas no Brasil, é necessário profissionais de finança e contabilidade que saibam lidar com o que está sendo criado e que entendam que no futuro o sucesso não estará necessariamente ligado aos lucros. Além disso, o consumidor futuro vai exigir outras práticas das empresas, como sustentabilidade e responsabilidade social.

3. Jurídico: As dificuldades da internet incentivam a presença de órgãos jurídicos também nessa área, que deve continuar seu crescimento. Um levantamento feito pela Robert Half, empresa especializada em recrutamento, mostrou que tecnologia, varejo e e-commerce, serviços, bens de consumo e agronegócios são as que mais empregam juristas no momento e esse mercado deve crescer ainda mais com a iminência do metaverso em nossas vidas.

4. Recursos Humanos: O aumento da conscientização e percepção sobre a saúde mental, está causando um grande aumento na procura por profissionais qualificados da área. Em linhas parecidas, colaboradores especializados em onboarding e comunicação interna estão sendo mais requisitados, mostrando a clara procura por quem sabe se comunicar com colaboradores.

5. Tecnologia: Desde o início do século, o mercado tecnológico já se estabeleceu como o mais lucrativo para empresas, inclusive, as empresas com maior valuation da modernidade são as de tecnologia. No momento, a Apple é a primeira colocada avaliada em U$1 trilhão. Desenvolvedores, programadores e técnicos de TI devem ganhar cada vez mais espaço no mercado, que busca por profissionais criativos e eficientes para pensarem em boas soluções.

6. Empreendedorismo: Para alguns não exatamente uma carreira, empreender é uma alternativa que milhões de brasileiros usam como forma de fazer suas vidas. Em constante crescimento no Brasil, basta uma boa ideia, dedicação e força de vontade para começar seu próprio negócio, sem a necessidade de passar por entrevistas, processos burocráticos e lentos de um trabalho usual.

Larissa DeLucca é CEO da Negócios Acelerados e Presidente da Fundação Mulheres Aceleradas