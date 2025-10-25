Diário do Nordeste
Aromaterapia no tratamento oncológico

Escrito por
Rafael Oliveira producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
A aromaterapia, quando associada aos tratamentos convencionais, representa um avanço importante na abordagem integrativa do câncer. O objetivo não é substituir terapias médicas, mas complementar o tratamento oncológico, promovendo equilíbrio físico, mental e emocional. Pesquisas científicas comprovam que determinados óleos essenciais possuem propriedades anti-inflamatórias, ansiolíticas, analgésicas e imunomoduladoras, auxiliando no manejo de sintomas frequentes em pacientes com câncer, como dor, ansiedade, fadiga, náuseas e distúrbios do sono. 

Essa abordagem é especialmente relevante em ambientes hospitalares e oncológicos, onde o cuidado deve ir além do controle da doença e incluir a melhoria da qualidade de vida. A medicina integrativa considera o paciente com câncer em sua totalidade, reconhecendo a interação constante entre corpo e mente. Dentro dessa visão, o uso seguro e responsável da aromaterapia deve ser conduzido por profissionais capacitados, que saibam avaliar o estágio do câncer, as condições clínicas e a compatibilidade com medicamentos e protocolos quimioterápicos. 

A atuação desses profissionais é essencial para garantir segurança, eficácia e uso ético das práticas complementares durante o tratamento oncológico. Outro fator fundamental para a promoção da saúde e o enfrentamento do câncer é a prática regular de exercícios físicos. O movimento atua como uma intervenção terapêutica potente, capaz de melhorar a imunidade, reduzir inflamações, preservar a massa muscular e aliviar sintomas depressivos associados ao diagnóstico. 

Diversas pesquisas mostram que o exercício físico supervisionado aumenta a tolerância à quimioterapia e melhora de forma significativa a qualidade de vida do paciente oncológico. A integração entre aromaterapia, atividade física e tratamento médico representa um novo paradigma no cuidado ao paciente com câncer: um modelo centrado na pessoa, e não apenas na doença. Essa combinação de ciência, empatia e prática clínica amplia as possibilidades terapêuticas, tornando o enfrentamento do câncer mais humano, seguro e eficaz.

