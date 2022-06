Como se não nos bastasse o estresse comumente causado pela insegurança que aqui reina impávida, ainda somos expostos às armadilhas urbanas que se nos apresentam a todo momento, quando circulamos pelos maltratados espaços da cidade. Refiro-me às calçadas danificadas e irregulares, mal feitas, sem oferecerem as mínimas condições de segurança e proteção aos transeuntes.

Qualquer descuido pode custar, ao desavisado ou distraído pedestre – especialmente a crianças ou idosos, vítimas preferenciais - , uma queda com graves consequências. Além deste, essas mesmas calçadas ocultam outros perigos, como tampas furtadas por moradores de rua, cuja reposição costuma ser lenta, por parte das concessionárias de água ou energia.

O frequente roubo de fios elétricos por esses mesmos indivíduos constitui outra ameaça, já que a fiação muitas vezes permanece suspensa e qualquer pessoa, ao circular pelas calçadas, pode tocar, inadvertidamente, na ponta de um desses fios, correndo o sério risco de eletrocussão, ou seja, de morrer por efeito de um choque elétrico. Da mesma forma, temos praças sem energia elétrica, igualmente com calçadas cheias de imperfeições, ou até rótulas onde cacimbas estão completamente destampadas, ameaçando a integridade física dos incautos cidadãos.

Muitas outras situações poderiam ser aqui descritas, evidenciando a absurda negligência, por parte da municipalidade, para com os equipamentos públicos. Essa inaptidão em prestar um imediato serviço de manutenção preventiva contrasta com a voracidade com que os entes públicos se atiram sobre os cidadãos, quando lhes cobram os mais diversos tributos.

Se tivéssemos, da parte dos gestores, uma eficiência tão constante na fiscalização de centenas de irregularidades em praças, calçadas, rede elétrica e vias urbanas, estaríamos no melhor dos mundos. Porém, o descaso, a omissão, a demora na solução de problemas que poderiam ser rapidamente resolvidos tem sido – e não é de hoje! - a tônica dessa relação desigual entre o poder público e os cidadãos. Realidade que precisa mudar, em respeito a todos nós, pagadores de impostos.

Gilson Barbosa é jornalista