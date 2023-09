Aquicultura em foco

A aquicultura é reconhecida como a atividade do agronegócio capaz de ajudar à solucionar o problema da fome no mundo, pois vem apresentando taxas de crescimento maiores do que as outras cadeias produtivas, além de produzir uma proteína animal de excelente qualidade, rica em vitaminas B, D e E e em ômega 3. Podemos atribuir que esse incremento na oferta de pescado para o consumo humano, tem relação direta com a difusão da tecnológica de produção, da existência de laboratórios na produção de formas jovens, da produção de ração e de unidades de beneficiamento.

No Estado do Ceará, a carcinicultura é o ramo da aquicultura que demonstra o maior índice de crescimento, principalmente na área do sertão. A expansão da carcinicultura no Ceará é apontada por inúmeras pesquisas, informando que a atividade triplicou sua área de produção nos últimos 6 anos, com foco na interiorização da produção, fato que vem na contramão da disponibilidade de água no nosso estado. A carcinicultura surge como uma atividade viável e adaptável a realidade do Ceará.

A expansão da aquicultura tem uma relação direta com a implementação de inovações tecnologias, seja no melhoramento genético; ou na evolução da nutrição; em novas técnicas de reprodução; na agregação de valor e no controle dos custos e eficiência econômica da atividade. Diante do exposto, é fundamental a realização de eventos técnicos para propagação de conhecimento. Com ações fundamentadas em lei municipal (LEI no. 2.074, de 16/05/22), Morada Nova sedia entre os dias 30/08 e 01/09/23 inúmeros eventos relacionados com a aquicultura.

Os eventos são: o III Seminário Biossegurança e Inovações na Cadeia de Produção da Carcinicultura, que é um evento técnico com uma programação voltada para realização de Mesas Redondas; o I Encontro das Mulheres da Aquicultura, que abordará a importância da atuação da mulher na aquicultura; a V Semana de Aquicultura do IFCE Campus Morada Nova, evento acadêmico que trará minicursos e integração profissional e o II Festival Gastronômico do Camarão de Morada Nova, contando com a participação de 10 restaurantes, que iram apresentar a culinária regional em harmonia com produtos oriundos da Aquicultura.

Ítalo Régis Castelo Branco Rocha é professor