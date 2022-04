Apurações e depurações?

Conforme notícias recentes, o pedido de demissão do ex-ministro da educação Milton Ribeiro, fato ocorrido no dia 28 de março, não irá amortecer as investigações da Polícia Federal (PF) que suspeitam da criação de um “balcão de negócios” estabelecido no Ministério da Educação (MEC). Baseando-se nas informações divulgadas pela Agência do Senado, Milton Ribeiro pediu demissão do cargo, “após o vazamento de um áudio em que parece afirmar priorizar interesses do pastor evangélico Gilmar dos Santos no repasse de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)”.

Segundo o senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP), “as denúncias suspeitam de crime de tráfico de influência e corrupção passiva. Denúncias mais recentes, chegam ao termo de indicar o pagamento de propina em quilo de ouro, que totalizaria 300 mil reais, a título de liberação de recursos.” Além disso, utilizando-se ainda das palavras do Senador da República: “os depoimentos e as falas mais recentes do ‘ex-ministro’ da educação, inclusive, não negam os fatos.” Com isso, a Comissão de Educação (CE) do Senado, após não comparecimento do ex-ministro Milton Ribeiro em audiência pública prevista para quinta-feira (31/03), decidiu criar “uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) que apure as denúncias de tráfico de influência no MEC.”

Serão apuradas as suspeitas? Sim! Contudo, devemos esperar por depurações com o mesmo ímpeto? Afinal, historicamente, ainda não vencemos o borrifo da corrupção. Até agora nas desvirtuações antidemocráticas, não somente os sujeitos são eivados, mas a própria política. Como diria Rui Barbosa, “a politicalha, é o envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis.”

Em 2013 Fukuyama, nos relembrou o discurso de James Wolfenson, recém-nomeado presidente do Banco Mundial. Em sua fala James apontou para “o maior impedimento para o desenvolvimento econômico dos países pobres: o câncer da corrupção”. Até quando iremos esperar por uma política salutífera, suficiente, sem a adjetivações. A verdadeira prática política é higiênica, principalmente para obtermos países moralmente sadios.

Davi Marreiro é professor e consultor pedagógico