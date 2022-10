Aproxima-se o confronto final

Os primeiros dias de campanha para o segundo turno das eleições 2022 foram marcados pela mobilização dos postulantes que decidirão o pleito, no próximo dia 30, quando serão conhecidos o novo presidente da República, além de 12 governadores estaduais que não atingiram mais de 50% na primeira etapa, com o eleitorado retornando às urnas para escolher aquele que, na sua concepção, será o melhor para comandar os destinos do País, bem assim das respectivas Unidades Federadas.

Em clima de apreensão sobre a solução presidencial – fato inédito nas competições eleitorais –, a cada hora despontam deliberações que deixam tanto um lado quanto o outro, inquietos, algo nunca registrado nos anais da historiografia política brasileira, pois com as legendas tornando público a quem apoiar nessa nova refrega, ambos os postulantes se consideram vitalizados para alcançar o almejado triunfo.

As incertezas em versões comentadas servem passa incomodar as nossas diversas correntes de pensamento, num quadro de imprecisão, quando são muitos os líderes consultados, alguns se recusando a emitir o voto conclusivo, ampliando, sobremaneira, a dúvida que acossa as forças políticas responsáveis, à espera de alternativa que faça despontar rumos compatíveis com a ânsia dos que comandam esse processo de extrema complexidade, no seio das agremiações partidárias de nossa Nação.

Certamente toda a opinião pública do País encontra-se pressurosa por um vislumbre apaziguador, com os “grandes” empenhados na busca de rotas que conciliem o nosso quadro político, ora se apresentando nacionalmente delicado, reclamando maior atenção dos dois concorrentes finais dessa batalha aguerrida.

Não importa se Lula da Silva ou Jair Bolsonaro se torne o triunfante, o mais importante e tão esperado é que brote a concórdia no panorama institucional, o que exige engenho e arte para congregar os quase 220 milhões de compatrícios.

Confia-se em que volte a reinar a tranquilidade em todo o território nacional, com a paz perdurante, para gáudio de nossas lideranças democráticas. Que assim seja...

Que todos, numa união de esforço e competência, ajudem a recompor um Brasil que seja orgulho de todos os brasileiros.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte