Aproxima-se a data da Constituição

No próximo dia 05 de outubro estará sendo festejada a data de promulgação da Carta Constitucional de 1988, numa relembrança que evidencia o exercício inabalável do nosso regime democrático, legado ao país após incessantes esforços de 559 integrantes da Assembleia Nacional Constituintes, sob o comando intrépido do saudoso homem público Ulysses Silveira Guimarães, responsável maior pelas articulações que eram processadas como anseios da opinião pública brasileira, sequiosa para ver o despontar de uma Lei Maior que viesse a configurar aspectos atualizados do contexto jurídico-institucional, sem deixar de acolher postulações que se tornaram direitos sociais, privilegiando os mais variados segmentos da nacionalidade.

Durante os trabalhos de elaboração do novo Documento Básico tornavam-se visíveis o desejo dos compatriotas pela reconquista das liberdades públicas e individuais, dentre outras aspirações, daí o espaço aberto para as chamadas “Emendas Populares”, que eram aperfeiçoadas e, em seguida, chanceladas pelos parlamentares constituintes, convertendo em realidade algo que alterou o facies de uma Nação que se reencontrava com a vida democrática, após diversos embates que objetivaram sensibilizar as nossas correntes de pensamento.

Ao lado de Ulysses e demais lideres de todas as bancadas, confiávamos em que os novos rumos estabelecidos haveriam de prevalecer, ensejando a que o Brasil alcançasse uma Democracia autêntica, praticada conscientemente em todos os recantos do nosso vasto território.

Portanto, exaltar a figura notável do “Senhor Diretas” seria desnecessário, tão exuberante fora o entusiasmo com vistas à consolidação de um marco indelével para os destinos do país, que sempre merecerá regozijos incontidos pela vivência de algo que compartilhamos todos quantos integravam o Parlamento nacional, sob o manto da cidadania plena de cada brasileiro.

Diante de tais oportunas colocações, temos a certeza de que o Brasil jamais assumirá outra postura, senão aquela que foi preconizada pela Carta Cidadã.

Salve, pois, a Constituição, nestes 35 anos, transformada em tabernáculo de tudo o que venha significar o amor à Pátria.