Aproveitamento máximo da IA

A área de tecnologia da informação vivencia a ascensão de um novo talento que tende a se tornar igualmente essencial para as demais áreas: o especialista em comandos para inteligência artificial (IA), também conhecido como engenheiro de prompt. A função desponta no contexto atual em que a inteligência artificial é uma das tecnologias emergentes que mais crescem no mundo.

A receita gerada por softwares de inteligência artificial teve crescimento mundial estimado em 21%, saltando de US$ 51,5 bilhões em 2021 para US$ 62,5 bilhões em 2022, de acordo com a Gartner. Além disso, segundo estudo da Mckinsey, a adoção de tecnologias de IA pode adicionar US$ 13 trilhões na economia global até 2030, o que representa 16% do PIB do planeta.

A IA tem transformado a sociedade em diversos aspectos, permitindo a automação de processos, o aumento da produtividade, a identificação de padrões e a tomada de decisões baseada em dados. No entanto, para que os resultados gerados pela IA sejam precisos e eficientes, é fundamental que ela seja instruída corretamente. Por essa razão, o especialista em comandos para IA surge como figura relevante.

Esse profissional tem a habilidade de compor solicitações para as ferramentas de IA, como o Chat GPT, com informações detalhadas e direcionamento estratégico que permitem a obtenção dos resultados esperados. Também tem conhecimento para ajustar os comandos, de modo a guiar a produção de respostas mais abrangentes ou mais focadas, com uma linguagem mais formal ou divertida. Ainda pode usar a IA como revisora e tradutora das próprias produções ou quaisquer outras.

Além disso, quem sobressai nesse ofício não necessariamente conhece a fundo as linguagens de programação, algoritmos ou como produzir com as ferramentas usuais. Pode criar a estrutura de um site usando a IA, mas não saber construir um site do zero, por exemplo.

Em resumo, o especialista em comandos para IA é um profissional chave para garantir que as organizações estejam preparadas para aproveitar todo o potencial dessas novas tecnologias. Especialmente considerando o quanto são crescentemente assimiladas no mundo corporativo e em nossas vidas e o quanto podem impactar na expansão de negócios.

Antonio Rodrigues é diretor da Digital College