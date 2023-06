Aprovação do Bônus de produtividade da RFB e multas aduaneiras

Nos últimos dias, o Governo Federal aprovou, em 05/06/2023, o tão discutido bônus de produtividade para os servidores da Receita Federal.

Essa medida, entretanto, traz consigo algumas preocupações quando observamos a sua vinculação ao índice de eficiência institucional, conforme estabelecido pelo decreto 11.454/2023.

Como advogada especialista em Direito Aduaneiro, entendo a importância do bônus de produtividade para incentivar o trabalho dos servidores, mas também ressalto a necessidade de cautela e análise crítica sobre os impactos dessa medida para importadores e exportadores.

O índice de eficiência institucional da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil será composto por diversos critérios, como a efetividade das ações de cobrança, a eficiência das ações de fiscalização, o desempenho do julgamento de processos administrativos fiscais, o tempo de duração dos processos administrativos fiscais, a fluidez do comércio exterior e a realização da meta global de arrecadação bruta prevista na lei orçamentária anual.

Embora os critérios tenham como objetivo avaliar o desempenho e a eficiência dos servidores da Receita Federal, a vinculação do bônus ao índice de eficiência institucional pode gerar algumas preocupações. Por exemplo, a medida abre precedente para criar uma pressão adicional sobre os servidores, levando a uma ênfase excessiva em metas quantitativas em detrimento da qualidade do trabalho realizado.

Além disso, a avaliação baseada em indicadores de desempenho pode não considerar as nuances e peculiaridades de cada processo enfrentado pelos servidores.

Outro aspecto preocupante é o aumento das autuações fiscais, capaz de acarretar sérios riscos tanto para importadores quanto para a sociedade em geral.

O lançamento de multas e créditos tributários provenientes de autuações aduaneiras apresentou um aumento expressivo de 9.704% entre os anos de 2016 e 2019, de acordo com o balanço divulgado pela própria Receita Federal do Brasil. Os dados alarmantes revelam uma tendência preocupante e levantam questionamentos acerca da implementação do bônus de produtividade, que está interligado a critérios arrecadatórios quantitativos.

Estamos claramente diante de um cenário no qual a vinculação do bônus ao índice de eficiência institucional pode gerar uma indústria de multas aduaneiras, o que traz riscos significativos para importadores e exportadores.

Essa situação contraria os princípios estabelecidos pela Convenção Internacional de Facilitação de Comércio, da qual o Brasil é signatário. Esta proíbe que a remuneração de servidores públicos seja calculada com base em uma proporção fixa de penalidades ou tributos. Diante desse cenário, é imprescindível que os importadores e exportadores estejam devidamente assessorados para evitar eventuais penalidades.

É importante garantir que a busca pela produtividade não comprometa a qualidade dos serviços prestados e a integridade das atividades fiscais, certo de que a imposição de multas aduaneiras pode ter impactos negativos na economia, uma vez que a aplicação excessiva e injusta dessas penalidades desestimula o comércio exterior e prejudica o desenvolvimento do setor.

Sim, estamos vivenciando um risco de fomento à indústria das multas aduaneiras e fragilidade das autuações. Fragilidade das autuações fiscais essa que já foi constatada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

De acordo com dados divulgados pela ACONCARF – Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes no CARF (órgão julgador dos processos administrativos da Receita Federal), aproximadamente 50% das multas aduaneiras são anuladas integral ou parcialmente, o que evidencia as falhas e a fragilidade na fundamentação dessas autuações.

A estatística demonstra a necessidade de um maior rigor na fiscalização aduaneira, garantindo a segurança jurídica tanto para os contribuintes quanto para o próprio Estado.

Diante do contexto, embora acredite-se que teremos uma crescente nas autuações em decorrência da vinculação do bônus ao índice de eficiência institucional que pode gerar uma indústria de multas aduaneiras, o que traz riscos significativos para importadores e exportadores, não se pode olvidar que essas autuações serão passíveis de nulidade se continuarem sendo aplicadas ao alvedrio do previsto na legislação, como já ocorre atualmente.