Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Apenas 10% das empresas prosperam

Empresas que dão certo também compreendem que crescer não significa apenas expandir, mas se organizar. Atalhos raramente funcionam

Escrito por
Willame Nogueira producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Empreendedor
Legenda: Empreendedor

Estudos da Consultoria Falconi e do SEBRAE revelam um dado inquietante: apenas 10% das empresas brasileiras com faturamento entre R$ 300 milhões e R$ 4,8 milhões possuem um planejamento estratégico sólido para os próximos três a cinco anos. Ou seja, 90% ficam estagnadas em intenções, sem transformar ideias em práticas consistentes. O mais curioso é que metade dos executivos dessas organizações admite que precisa de estratégia, mas ainda assim a mantém no campo do discurso.

Essa dissonância explica por que tantas empresas permanecem no mesmo lugar, mesmo reconhecendo a importância do planejamento. O problema não é a falta de consciência, mas a ausência de clareza e disciplina na execução. E é aqui que se revela o traço distintivo dos 10% que conseguem avançar: eles entendem que abrir um negócio não se resume a ter uma boa ideia. É preciso um modelo estruturado, que defina cliente, proposta de valor, canais de comunicação, parceiros estratégicos, atividades-chave, fluxo de receitas e custos.

Empresas que dão certo também compreendem que crescer não significa apenas expandir, mas se organizar. Atalhos raramente funcionam. O verdadeiro crescimento exige clareza no modelo de negócios, métricas realistas e uma cultura de aprendizado contínuo. Pequenas práticas, como um clube do livro ou metas simples e constantes, criam hábitos que transformam a mentalidade da equipe e consolidam resultados.

Outro ponto importante é a visão sobre crescimento, pois atalhos raramente funcionam. O desenvolvimento sustentável depende de métricas realistas, clareza no modelo de negócios e uma cultura de aprendizado contínuo. Pequenas iniciativas, como estabelecer metas simples e consistentes ou estimular práticas de formação coletiva, criam hábitos que fortalecem a mentalidade da equipe e consolidam resultados.

Muitos empresários só despertam para a necessidade de mudança após experiências difíceis, como prejuízos ou perda de espaço para concorrentes. No entanto, a maturidade empresarial não precisa vir da dor. Em última análise, o que diferencia as empresas que permanecem no discurso daquelas que avançam é simples: clareza, disciplina e ação.

Empreendedor
Colaboradores

Apenas 10% das empresas prosperam

Empresas que dão certo também compreendem que crescer não significa apenas expandir, mas se organizar. Atalhos raramente funcionam

Willame Nogueira
Há 1 hora
Advogada
Colaboradores

Nova Tributação com IVA Pode Redesenhar o Mercado Imobiliário no Brasil

No tocante à locação, existe uma preocupação legítima quanto à sua possível inclusão no campo de incidência do IVA

 Alline Guimarães
Há 1 hora
Presidente do Sistema OCB/CE
Colaboradores

O futuro é Coop

Ao contrário das empresas tradicionais, cujo foco quase sempre se limita ao lucro, as cooperativas nascem da união de indivíduos que compartilham necessidades e buscam soluções conjuntas

Nicédio Nogueira
Há 1 hora
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Ulysses Guimarães

Dedicou-se de maneira obstinada à causa do Brasil democrático. Incompreendido, não conseguiu naquele momento alcançar o objetivo que não era somente seu, mas da grande maioria do povo brasileiro

Gonzaga Mota
20 de Setembro de 2025
Escritor e pesquisador
Colaboradores

A Fortaleza dos Alencares

Iracema, mítica, subvertendo o tempo de calendário, banhar-se-ia, nas obras de pai e filho, a cada volta das cascatas adjacentes

Luiz Carlos Diógenes de Oliveira
20 de Setembro de 2025
Advogado criminalista
Colaboradores

Quando a justiça erra

É urgente que se fortaleça não apenas o direito à ampla defesa, mas também os critérios de investigação e acusação

João Marcelo Pedrosa
19 de Setembro de 2025
Psicólogo
Colaboradores

Disciplina, ritmo e hábito no alcance de resultados satisfatórios

O primeiro passo será sempre a disciplina, pois longe de ser um peso, ela representa a liberdade de priorizar o que realmente é importante para o bem-estar

Antonio Souza
19 de Setembro de 2025
Procurador-Geral de Justiça do Ceará
Colaboradores

Reconhecer o agora, inspirar o amanhã

Essa conquista é coletiva e reafirma que, juntos, podemos transformar a realidade que nos cerca

Haley Carvalho
18 de Setembro de 2025
Presidente do Banco do Nordeste
Colaboradores

Crédito e dignidade: o papel do Banco do Nordeste no Plano Safra

O acesso ao banheiro é um direito humano básico, que precisa ser garantido a todos

Paulo Câmara
18 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Deus, Machado e Ariano

Machado e Ariano sentir-se-iam insultados. O primeiro, crítico mordaz da hipócrita sociedade de seu tempo, veria que infelizmente o Brasil grotesco, caricato, continua tão vivo quanto o de sua época

Gilson Barbosa
18 de Setembro de 2025
Teólogo
Colaboradores

Ter fé na vida, que a vida é boa

Na parte final da poesia, a escritora evoca que a fé na vida está relacionada a um tipo de fé na transcendência divina que infunde vida e fé na existência

Victor Breno Farias Barrozo
17 de Setembro de 2025
Psicólogo/ CRP:11/11607
Colaboradores

Por um SUS que também acolha a saúde emocional

Ampliar a psicologia no SUS não significa apenas contratar mais profissionais, mas sim criar uma rede de cuidado que alcance o cotidiano das pessoas

Fernando de Oliveira Pinto
17 de Setembro de 2025
Psicóloga
Colaboradores

Setembro Amarelo: o papel do ambiente de trabalho na proteção da saúde mental

Ambientes marcados por excesso de cobranças, competitividade desmedida e ausência de apoio favorecem o esgotamento emocional, a ansiedade e a depressão

Fernanda Macedo
16 de Setembro de 2025
Colaboradores

Compliance trabalhista: como o RH pode evitar passivos jurídicos nas empresas

O compliance trabalhista não é apenas uma tendência, mas uma necessidade estratégica

Helena Carvalho e Paula Dantas
16 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Intervalos no trabalho

Intervalo intrajornada é aquele usufruído dentro da própria jornada. A legislação prevê que, em jornada de até 4 horas diárias, o empregador não precisa conceder intervalo

Valdélio Muniz
15 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Democracia, sempre!

De fato, a luta pela manutenção da democracia é constante e necessária. Ao longo da História, até hoje não surgiu nenhum outro sistema político que tenha se mostrado mais eficaz ou superior a ela

Gilson Barbosa
15 de Setembro de 2025
Blesser Moreno é sociólogo
Colaboradores

Das calçadas da capital aos encontros do interior: a importância das praças

Blesser Moreno
14 de Setembro de 2025
Armando Lopes Rafael é historiador
Colaboradores

Humberto Mendonça

Armando Lopes Rafael
14 de Setembro de 2025
Pedro Stelmachuk é advogado
Colaboradores

Do colapso financeiro à injusta criminalização do empresário

Pedro Stelmachuk
14 de Setembro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Gandhi

Gonzaga Mota
13 de Setembro de 2025