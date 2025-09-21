Apenas 10% das empresas prosperam

Estudos da Consultoria Falconi e do SEBRAE revelam um dado inquietante: apenas 10% das empresas brasileiras com faturamento entre R$ 300 milhões e R$ 4,8 milhões possuem um planejamento estratégico sólido para os próximos três a cinco anos. Ou seja, 90% ficam estagnadas em intenções, sem transformar ideias em práticas consistentes. O mais curioso é que metade dos executivos dessas organizações admite que precisa de estratégia, mas ainda assim a mantém no campo do discurso.

Essa dissonância explica por que tantas empresas permanecem no mesmo lugar, mesmo reconhecendo a importância do planejamento. O problema não é a falta de consciência, mas a ausência de clareza e disciplina na execução. E é aqui que se revela o traço distintivo dos 10% que conseguem avançar: eles entendem que abrir um negócio não se resume a ter uma boa ideia. É preciso um modelo estruturado, que defina cliente, proposta de valor, canais de comunicação, parceiros estratégicos, atividades-chave, fluxo de receitas e custos.

Empresas que dão certo também compreendem que crescer não significa apenas expandir, mas se organizar. Atalhos raramente funcionam. O verdadeiro crescimento exige clareza no modelo de negócios, métricas realistas e uma cultura de aprendizado contínuo. Pequenas práticas, como um clube do livro ou metas simples e constantes, criam hábitos que transformam a mentalidade da equipe e consolidam resultados.

Outro ponto importante é a visão sobre crescimento, pois atalhos raramente funcionam. O desenvolvimento sustentável depende de métricas realistas, clareza no modelo de negócios e uma cultura de aprendizado contínuo. Pequenas iniciativas, como estabelecer metas simples e consistentes ou estimular práticas de formação coletiva, criam hábitos que fortalecem a mentalidade da equipe e consolidam resultados.

Muitos empresários só despertam para a necessidade de mudança após experiências difíceis, como prejuízos ou perda de espaço para concorrentes. No entanto, a maturidade empresarial não precisa vir da dor. Em última análise, o que diferencia as empresas que permanecem no discurso daquelas que avançam é simples: clareza, disciplina e ação.