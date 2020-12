Caro (a) leitor (a), apresentamos-lhe uma prosa poética, sem rima e sem métrica, mas com muito sentimento, mostrando em quinze estrofes a saga de um cearense: 1 - Nasceu no sertão, cresceu em Fortaleza, estudou e brincou, casou-se com Antonia, formou-se. 2 - Conseguiu um bom emprego, esforçou-se, subiu profissionalmente, foi até presidente. 3 - Trabalhou com competência, a todos respeitando, superiores e subalternos, não media esforços, queria o progresso. 4 - Digno, não ambicioso, procurava boas amizades, detestava a inveja, a maledicência, a ingratidão.

5 - Foi traído! Por pessoas próximas, interesseiras, complexadas, destituídas de ética, coitado do João! 6 - Caluniado, perseguido, derrotado pelo ódio, pobre João, foi demitido. 7 - Homem do bem, nunca fez mal a ninguém, a todos ajudou, aonde vais, João Ceará? 8 - Viajou para outras plagas, em São Paulo ficou. Competente e honrado, novo trabalho encontrou, a injustiça deu-lhe mais forças, seu conceito avançou.

9 - Trabalhou e lutou para vencer, mais uma vez conseguiu, belíssimo profissional.

10 - Ao lado da família, sempre esteve, educando todos os filhos, na vida encaminhando-os. 11 - João ficou rico trabalhando, nunca deixou de ser humilde, sempre prestativo e humano, tinha bom caráter, boas intenções, também, saudades do Ceará. 12 - Queria voltar pro Ceará, não para mostrar, que venceu a injustiça, mas pra dizer: o bem vence o mal.

13- Surpreso ficou, chegando em sua Terra natal, não encontrou seus algozes, todos dominados pela inveja e pelo ódio fracassaram. 14 - João, aonde vais? Com idade e sem vaidade, sua família bem de vida, dedicou-se a obras de caridade, como forma de retribuir tudo o que Deus lhe deu. João ama o Ceará, não só o sertão, onde nasceu, mas a região de serra e do mar. 15 - Parabéns, João Ceará. Teu exemplo ninguém esquecerá. Sempre fizeste o bem.

Gonzaga Mota

Prof. aposentado da UFC