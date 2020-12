Já estamos na segunda metade de dezembro. Assim como nos anos anteriores, os professores da rede pública do Ceará (seja na esfera estadual, seja na esfera municipal) estão concluindo com seus alunos mais um ano letivo, e essa é uma das pouquíssimas semelhanças com os anos que passaram. Em mais de 10 anos de sala de aula como professor, nunca me passou pela cabeça vivenciar algo similar.

Claro que o futuro já apontava transformações com a criação de uma variedade de ferramentas digitais para a educação a distância (EAD). Todavia, a implementação do ensino remoto emergencial, que difere muito das práticas de EAD usadas até então, foi algo sui generis. Foi necessário se adequar à nova realidade e se reinventar diariamente.

Além da mudança abrupta, foi preciso superar outros problemas como as condições desiguais de acesso à internet. A democracia digital não é uma realidade no nosso País. Para piorar, a pandemia criou uma crise econômica ampliando ainda mais a desigualdade social no Brasil. Em cenários como esse, a evasão escolar é uma das formas de como esse processo chega aos jovens mais pobres.

Professores e gestores das escolas públicas do Ceará foram responsáveis por um intenso trabalho de busca ativa, que talvez tenha sido a maior busca ativa da história da educação brasileira. Foi necessária uma comunicação constante entre discentes e docentes, a fim de preservar o vínculo escolar. Acompanhar grupos nos aplicativos de mensagens instantâneas com alunos e pais passou a fazer parte da rotina.

Ainda não sabemos qual o impacto psicossocial e cognitivo de quase um ano inteiro de ensino remoto emergencial no Ceará, mas de uma coisa temos certeza: o Ceará tem ótimos professores que estão dispostos a se reinventarem a fim de superar os inúmeros desafios da educação brasileira. Diante disso, só nos resta dizer: ao mestre, obrigado!

Jony Bigu

Geógrafo