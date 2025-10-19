Antinomia normativa e institucional

O século XX consagrou a igualdade jurídica entre homens e mulheres como direito humano universal. Contudo, ainda no século XXI, persistem desafios à sua efetiva concretização. Durante muito tempo, as mulheres foram confinadas à esfera privada, afastadas da vida pública e privadas de iguais oportunidades de trabalho, estudo e participação política.

Embora de forma gradual, o ordenamento jurídico tem avançado na promoção dos direitos das mulheres, reconhecendo desigualdades históricas e estruturais. São exemplos as cotas de candidatura, a estabilidade laboral na maternidade e a Lei da Igualdade Salarial, que buscam enfrentar discriminações persistentes.

O Direito, porém, não se realiza apenas por meio de leis. Sua efetividade depende de esforço social e institucional para correta interpretação e aplicação. A justiça requer não apenas convicções normativas, mas ações concretas.

Sob essa perspectiva, revela-se incoerente um sistema jurídico que proclama a igualdade, mas mantém barreiras simbólicas e reais à participação feminina em suas próprias estruturas de poder. A contradição é evidente no Poder Judiciário: embora as mulheres ingressem por mérito em concursos altamente competitivos, encontram obstáculos em cargos de nomeação política.

A presença de apenas uma mulher no Supremo Tribunal Federal expõe um desequilíbrio inaceitável, não apenas político, mas jurídico e institucional, que afronta princípios constitucionais e legais de igualdade.

Diante da vaga aberta com a saída do Ministro Barroso, o presidente Lula enfrenta a escolha entre perpetuar a hegemonia masculina nos espaços de poder ou reafirmar o compromisso com a igualdade e a justiça social. Manter o status quo significará atender a conveniências momentâneas, mas deixará como legado uma marca de machismo institucional, incompatível com a democracia que o país ainda busca consolidar.

Raquel Cavalcanti Ramos Machado é professora