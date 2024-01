Ano Novo, Vida Nova?

“Adeus ano velho, feliz ano novo...que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender”.

Toda reta final para uma virada de ano é mesmo um terreno fértil para novos projetos e também para a reedição de velhas promessas.

É curioso mas o simples fato de estarmos encerrando um ciclo, e à beira de iniciarmos outro, nos dá a sensação de que, tchan, tchan, tchan, tchan...dessa vez, vai ser diferente e nós vamos realmente começar aquele regime, se matricular naquele curso, começar aquela poupança etc.

O problema é que, quando dezembro acaba e leva consigo a euforia, provocada por tantas confraternizações a gente cai de cara em mais um dia igual a qualquer outro, ou seja, o calendário mudou, mas os dias 1, 2 e 3 de janeiro não nos transformam de forma mágica e nós continuamos simplesmente os mesmos.

E mudar não é mesmo fácil. Mas é necessário. Uma forte e consistente atitude de pré-disposição à mudanças é a base para uma vida saudável, com crescimento intelectual e prosperidade, até mesmo porque, por mais que confiemos em Deus, somos nós que tomamos as decisões que encaminham as nossas vidas.

Aliás, eu sempre acho que mesmo estando ainda mais lotado de pedidos, nesse período do ano Deus deve dar umas boas risadas ao constatar “olha aquele alí pedindo pra emagrecer de novo, aquele pedindo a mesma coisa de sempre, e esse que quer economizar e gastou uma fortuna só com ingressos e roupas para a festa de Reveillon”.

Pois é, mas que tal se ao invés de pedir coisas, dinheiro, quilos a menos, a gente passasse a pedir por uma vida com novas atitudes. Tipo assim, ao invés de mais magro no ano que vem, planeje um 2024 com mais disciplina e força de vontade. Sim, por que mirar só nos resultados é algo doce e todo mundo gosta, já as ações que levam a esses tais resultados muitas vezes tem gosto e cheiro de remédio que funciona, mas é amargo.

Portanto, decida aí que tipo de ano novo você quer para você. Por que o tempo passa rápido, e está mais do que na hora de perceber que: mudar é algo necessário para quem deseja realmente crescer e vencer.

Fred Pinho é empresário