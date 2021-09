Aniversário da Constituição

Legenda: Mauro Benevides é ex-senador pelo Ceará Foto: Arquivo pessoal

No próximo 5 de outubro, a Constituição Federal estará comemorando o 33º ano de promulgação, sempre lembrada, por sua significação histórica, no restabelecimento do Estado Democrático de Direito.

Consequentemente, todos se recordam do excepcional homem público Ulysses Guimarães, vulto paradigmático de nossa tradição democrática, ao longo de uma existência voltada a tudo quanto espelhasse aspiração legítima do povo brasileiro, ávido, na época, pela restauração da normalidade institucional, conquistada graças ao seu comando firme e devoção aos preceitos de liberdade e respeito à cidadania.

A Assembleia Nacional Constituinte foi registrada em memoráveis páginas da historiografia do País, antes, durante e depois do retorno à estabilidade política, após quase dois anos de lutas ingentes, que resultariam em uma nova Carta Magna, na qual se acham explicitadas as então iminentes postulações da coletividade nacional.

Ao seu lado, como vice-presidente da Mesa Diretora, foi-me possível assimilar lições sapientíssimas de equilíbrio e convicção, transformados em auréola que apontava para a vivência de um líder obstinado em servir à nossa Pátria.

Quando um acidente cardíaco o alcançou, fortuitamente, ele nunca se abateu, por se deparar com mais um enorme desafio, mantendo-se, exemplarmente, à frente das batalhas pelos justos anseios de seus compatrícios, como assim comprovam as Emendas Populares que, uma vez acolhidas, se somavam às proposições dos constituintes.

Em nenhum instante no pleno comando da ANC o “Senhor Diretas” deixou de assumir postura corajosa, patroneando, por exemplo, a aceitação de sugestões dos mais diversos segmentos sociais, numa integração que valorizou, consideravelmente, a elaboração da nova Carta, prestes ao alcance de mais um ano, evento que merece o realce a nível nacional, envolvendo reconhecimento a quem, mesmo já falecido, continua a representar a imagem da porfia incessante, em prol das causas democráticas.

A Lei Maior de 1988 descortinou um Brasil que nos fez relembrar o célebre Castro Alves, quando, em seu “Povo ao Poder”, recita a sábia máxima: “A praça é do povo como o céu é do condor...”

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte