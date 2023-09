Anderson Sandes

Lamentável, a partida do jornalista José Anderson Freire Sandes, que por 28 anos foi o editor responsável pelo Caderno 3, de longa existência na história do Diário do Nordeste. Ainda produtivo, inclusive como professor na Universidade Federal do Cariri (UFCA) desde 2010, Anderson deixa um grande vazio na nossa imprensa. Além de competente profissional, era da mesma forma uma pessoa afável, gentil, simples, que gostava de conversar e nos tratava, no cotidiano da redação deste periódico, simplesmente pelo termo “jornalista”. Anderson costumava usar tal palavra como forma do orgulho que sentia pela profissão que abraçou e de compartilhar essa alegria com todos nós, que com ele convivíamos em meio ao matraquear das máquinas de escrever nos primeiros e, para mim, áureos tempos deste periódico, nos anos 80.

Seu desaparecimento enluta profundamente a comunidade jornalística do Ceará, pelo conhecimento que detinha de muitos assuntos ligados à cultura, pela inteligência com que se aplicava à prática diária do jornalismo e pelo texto de qualidade que sobressaía dos muitos trabalhos que realizou. Além de inúmeras iniciativas na área da cultura, como a publicação de artigos e até a criação de revistas na região do Cariri, onde ultimamente atuava, Anderson ainda teve importante participação como membro do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Ceará (Sindjorce), ao qual foi filiado durante 40 anos.

Sinto-me, no momento em que redijo este texto, triste pela perda do amigo e antigo colega de trabalho, e relembro de momentos agradáveis que tivemos. Embora atuássemos em editorias diferentes, pois este articulista era repórter da editoria de Cidade, à época, por algumas vezes o Anderson solicitou-me a realização de pautas relacionadas à área cultural, sob sua responsabilidade. E percebíamos o afinco e o bom gosto com o qual aquele dedicado profissional se devotava ao assunto que seria objeto da matéria publicada na edição do DN do dia seguinte. Foi sempre um grande prazer trabalhar sob sua orientação e todos os que partilharam de sua amizade e do dia a dia na redação foram unânimes, nas suas manifestações de pesar pelas redes sociais, em salientar suas qualidades.

Anderson Sandes agora soma-se ao time de bons jornalistas pioneiros deste jornal que já se encontram noutro plano, como Virgínia Crisóstomo, Juarez Serpa Filho, Josafá Venâncio, Iran Soares, Messias Pontes, Francisco Bilas, entre outros (perdoem-me eventuais omissões, por favor!), bem como repórteres fotográficos como Stênio Saraiva e Tuno Vieira, que, nos meus tempos de repórter, era simplesmente o Antônio Carlos. Não há dúvida de que seu legado de trabalho e de amor à profissão continuará a inspirar os atuais e futuros jornalistas cearenses. Descanse em paz, caro amigo!