Amor: reflexão pascal

O período da Páscoa, recém findo, representa o mais significativo para reflexões, vez que é a vitória da vida sobre a morte-ressurreição de Cristo -, ou seja, do bem sobre o mal. Dentro desta linha de pensamento, é básico reconhecermos a importância dos valores espirituais sobre os materiais. Aqueles são duradouros e nos conduzirão, sem dúvida, à vida eterna. Estes são efêmeros e nem sempre nos proporcionam, apesar do aparente conforto, a alegria permanente.

Por sua vez, os sentimentos de solidariedade e amor objetivando alcançar a felicidade e o propósito da vida são fundamentais. O ódio, a falsidade, a inveja, a ambição, o orgulho, dentre outros, são comportamentos incompatíveis com uma existência saudável. Já o ecumenismo, o perdão, a tolerância, a amizade, a humildade e outros conduzem ao sentimento da generosidade.

Ademais, é mediante a oração e a meditação que encontramos estados mentais positivos e nos afastamos dos negativos. O que somos é consequência do que pensamos. O que alcançamos decorre da busca das virtudes teologais (fé, esperança e caridade), consequentemente da nossa crença em Deus.

Por outro lado, a violência em todas as formas - desemprego, fome, corrupção, analfabetismo etc.- leva a sociedade a um clima de perplexidade e apatia, motivando mais violência e mais injustiça. Assim, neste momento difícil de pandemia que vive a humanidade, em razão do problema do coronavírus (Covid-19), não bastam as ações solidárias e arriscadas, reconhecidamente fundamentais e generosas desenvolvidas, com heroísmo e dedicação, por homens e mulheres. Precisamos expandir nossa força espiritual, pedindo a ajuda e proteção de Deus.

Cremos na Sua fidelidade com fé e esperança, enfim, com amor. "Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação" (Bíblia Sagrada - Carta de Paulo aos Filipenses 4, 13).

Gonzaga Mota

Professor aposentado da UFC