A ressurreição de Cristo mostra a vitória da vida sobre a morte; que o bem está acima do mal e que o sentimento do amor supera o sofrimento e a dor. Sonhe com a esperança, raciocine com fé e aja com caridade para alcançar uma realidade saudável. O verdadeiro amor impede o surgimento de trevas.

Por sua vez, neste momento de trevas da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), ressaltando-se a dedicação heroica dos profissionais da área de saúde; o empenho obstinado dos cientistas em conseguir um antídoto para combater o inimigo invisível; bem como a dedicação daqueles que colaboram, com muito risco, indiretamente com a sociedade (garis, trabalhadores diversos, motoristas, vendedores, etc) não devemos esquecer a força da oração, pedindo a Deus misericórdia para a solução do problema.

Assim, para que possamos meditar e refletir sobre a vida, tomamos a liberdade de selecionar 4 poemas de nossa autoria do livro "Amor e Dor": 1.Sentido da Vida - A solidão cresce, poucos estão a pensar, não existe entendimento, o amor desaparece. / A verdade está escondida, irmã gêmea da virtude, diminui o interesse na vida, daqueles sem atitude. / Faltam bons sentimentos, a inveja se fortalece, o orgulho impede o pensamento. / Quanta dor, quanta tristeza; não se busca o sentido da vida, mas a vida sem sentido. / 2. Uma Vida Alegre - Uma vida alegre, sem dor. Uma vida alegre, com amor. Uma vida alegre, em paz. Uma vida alegre, vida. / 3. Sextilha de Superação - As dores na mente e no corpo, quase sempre juntas estão. A luta pela difícil superação, traz sofrimento e maltrata o coração. A união da fé e da razão, poderá ser a verdadeira solução. / 4. Viver - Quem só pensa nos bens materiais, vive dominado pelo sentimento da vaidade. É preciso observar os valores espirituais, para que se alcance a felicidade. Não basta apenas viver, é importante saber viver.

Gonzaga Mota

Professor aposentado da UF