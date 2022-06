Amor e conexão: onde está a relação?

Um dos grandes desafios da vida moderna é o estabelecimento de laços reais e significativos com as pessoas com as quais nos relacionamos. Vivemos em tempos de conexão. Observando atentamente o termo e as circunstâncias nas quais ele passou a ser correlato a uma relação amorosa deparamo-nos com algumas reflexões importantes. Ele passa a ser corrente quando nós começamos também a mudar nossa forma de nos relacionarmos com os outros e passamos a utilizar a tecnologia como mediadora das relações de forma massiva. Uma conexão é uma ligação que costuma ter como característica a fugacidade e o utilitarismo. Me conecto para obter algo e facilmente me desconecto por qualquer razão.



Algumas adversidades, como uma chuva forte, pode dar pane na internet e nos privar dos contatos com os interlocutores. E mesmo que a conexão permaneça disponível, é possível se desligar com facilidade e manter-se ocupado com outras tarefas. Esse tipo de relação é baseado em muita liberdade, sem aquela sensação de aprisionamento, em contrapartida oferece pouca estabilidade, gerando ansiedade e insegurança.



Diante disso, a pergunta que fica é: será que conexões são suficientes para manter relacionamentos humanos saudáveis? As relações humanas, especialmente as amorosas requerem profundidade, espaço para a vulnerabilidade tornar-se presente, pois o amor se constrói quando um suporta o outro por inteiro, com suas vitórias, também com seus fracassos; com suas qualidades, também com seus defeitos; com sua grande coragem, também com seus medos. Alguém que acolhe o que trazemos de melhor e de pior é sossego, com um porto seguro para o qual, após tempestades, podemos sempre retornar e encontrar abrigo.



Estar em uma relação amorosa com outra pessoa exige coragem e reciprocidade. Para que essa relação seja construída e fortalecida, uma conexão, nestes moldes do nosso contexto, não parece suficiente. É necessário aquele amor que é construído na cumplicidade da vivência, na caminhada com suas danças e tropeços, na constância de uma decisão mútua de somar e crescer juntos. Em tempos de conexão quem se dispõe a viver o amor em uma relação?

Sarah Kurz é coordenadora do Curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio do Ceará