Este ano, que corre para o final, resolveu nos surpreender negativamente com uma sequência de partidas no meio artístico. Depois de Gal Costa e Rolando Boldrin, há pouco tivemos as mortes do cantor e compositor cubano Pablo Milanés ( 1943-2022 ) , que participou de muitos trabalhos musicais ao lado de Gal, de Milton Nascimento, Chico Buarque e tantos outros artistas brasileiros; e agora, esta, do pioneiro do rock nacional e parceiro de Roberto Carlos em mais de 600 canções, Erasmo Carlos (1941-2022).

O “amigo de fé, irmão camarada” do Rei possuía uma longa e consagrada carreira, iniciada ainda em 1957, quando participou, com o capixaba Roberto e seu conterrâneo do Rio de Janeiro, Sebastião Rodrigues Maia (o famoso Tim Maia), entre outros, da banda The Sputniks. A partir daí, Erasmo Esteves , que adotaria o “Carlos” no nome artístico em homenagem a Roberto e ao produtor Carlos Imperial (1935-1992), participaria de outras bandas, inclusive da famosa Renato e seus Blue Caps, fundada por Renato Barros (1943-2020) e ainda hoje ativa pelo país.

De 1965 a 1968, apresentaria, com Wanderlea e Roberto Carlos, o programa “Jovem Guarda”, na TV Record de São Paulo, quando, em meio ao sucesso da atração televisiva, ganhou o apelido de “Tremendão”, que o acompanharia por todo o restante de sua carreira. Datam dessa época os seus primeiros grandes sucessos, como “Gatinha Manhosa” e “Festa de Arromba”, entre outros.

Além de cantor e compositor, Erasmo Carlos foi músico, ator e multi-instrumentista (dominando diversos instrumentos) em sua carreira. Como ator, participou de seis filmes, destacando-se “Roberto Carlos e o Diamante Cor de Rosa” (1970) e “Roberto Carlos a 300 Quilômetros por Hora” (1971), no início da longa parceria com o Rei da Juventude. Deixou gravados 29 álbuns de estúdio e cinco ao vivo.

Paralelamente à parceria com Roberto, Erasmo construiu uma longa carreira solo, destacando-se em LPs como “Banda dos Contentes” (1976), “Pelas Esquinas de Ipanema” (1978), “Mulher” (1981) , “Erasmo Convida” (1980) e “Erasmo Convida – Volume 2” (2007). Muitos foram os sucessos lançados nesse período, como “Mulher (Sexo Frágil)” e “Pega na Mentira”. Na vida pessoal, enfrentou dramas como o suicídio da primeira esposa, Sayonara Esteves, a Narinha, em 1995, e a morte, em acidente de motocicleta, de um de seus três filhos, Carlos Alexandre Esteves, no ano de 2014.

Erasmo ainda obteve reconhecimento internacional em 2018, quando foi indicado ao Grammy Latino : Prêmio Excelência Musical da Academia Latina de Gravação, tendo-o recebido em novembro daquele ano. Há alguns dias, foi premiado novamente com o Grammy Latino, pelo álbum “O Futuro Pertence À… Jovem Guarda” (2022), na categoria de Àlbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa, publicando diversos posts nas redes sociais, comemorando essa última grande conquista.

Muitos artistas fizeram declarações à imprensa, lamentando seu falecimento, entre eles o “rei” Roberto Carlos, muito abalado com a morte do velho amigo. Erasmo deixou seu nome inscrito entre os grandes artistas de nossa música. É, sem dúvida, mais uma referência que se vai, no contexto da boa música popular brasileira.

Gilson Barbosa é jornalista