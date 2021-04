Uma gestão fundamentada em garantir um ambiente seguro, incluindo saúde, torna-se essencial para o desenvolvimento de empresas modernas. Organizações que investem em Segurança do Trabalho e que atuam de acordo com a lei, evitam prejuízos e partem na frente em termos de produtividade.

Os profissionais de Segurança do Trabalho atuam dentro de todas as fases dos processos e projetos, desde a concepção até a finalização e estão ativamente presentes em todas as áreas de uma empresa, seja realizando inspeções, avaliando os ambientes de trabalho, realizando análises de risco ou desenvolvendo a cultura de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO), em conjunto com a liderança.

Garantir a integridade física e mental dos colaboradores é um valor inegociável. A SSO não pode ser apenas um conjunto de regras, tem de ser uma filosofia de trabalho que preza pelo maior ativo de uma companhia: as pessoas.

Rotinas padronizadas com foco na identificação, prevenção e mitigação dos perigos e riscos são diretrizes primordiais. A estratégia para atingir os objetivos de SSO tem como base premissas como definir rotinas padronizadas com foco na identificação, prevenção e mitigação dos perigos e riscos; proporcionar a todos os colaboradores, desenvolvimento de cultura de SSO que vá além dos requisitos legais, mas que haja como um agente transformador no ambiente de trabalho; e assegurar por meio das práticas e dos procedimentos resposta a situações de acidentes e emergência, garantindo que todas as causas sejam identificadas e mitigadas

Segurança e Saúde vão além do uso de equipamentos de segurança para realizar atividades operacionais e de manutenção, como a realização de treinamentos específicos para atividades potencialmente perigosas. Mais do que evitar acidentes, trazer um ambiente seguro e saudável proporciona o melhor em termos produtivos, tanto para a empresa quanto aos profissionais envolvidos.

Victor Carneiro

Coordenador de Segurança