Amamentação - Um ato importante para a mãe e bebê

A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os seis meses. Após esse período, a recomendação é que, além da introdução alimentar, os bebês sigam sendo amamentados até, pelo menos, os dois anos. O aleitamento materno previne mortes em menores de cinco anos, além de infecções, doenças respiratórias e gastrointestinais e até alergias. Isso porque o leite materno possui todos os nutrientes que o recém-nascido precisa para protegê-lo não só durante a infância, mas durante toda a vida.

Amamentar também gera benefícios para as mães. Além de ver seu filho se desenvolver de forma saudável, a mulher tem rápida volta do útero ao seu tamanho anterior e retorna mais rápido ao seu peso habitual, pois amamentar consome muitas calorias. A longo prazo, reduz as chances de desenvolver diabetes, doenças cardiovasculares, câncer de mama e ovário. A mãe também tem uma melhor autoestima e bem-estar, pois durante o ato ocorre a liberação de endorfinas que aumentam a sensação de prazer e felicidade.

Apesar dos benefícios, é importante não romantizar o processo. Só quem já passou pela experiência sabe. Não é regra, mas pode doer, a pega pode não ser a correta, o leite pode empedrar, o bico fissurar, a mãe pode não conseguir aumentar a produção, a balança pesar contra e os milhares de palpites também. O processo inclui muito mais do que mãe e bebê. É preciso que a mulher tenha apoio e suporte para poder amamentar, incluindo companheiro ou companheira, família, amigos e profissionais de saúde também.

Para amamentar é preciso muito mais que amor. É preciso disponibilidade física e emocional, doação de tempo e de corpo, também estar informada para não ser engolida pela cultura do desmame e para se manter segura e confiante diante de tantos mitos e palpites alheios. Para as mães que não conseguem, primeiro é preciso acolhimento. Saber o que é possível contornar. Nenhuma mulher é menos mãe por não amamentar. Seja porque não conseguiu ou seja porque não quis. É preciso parar de atrelar a amamentação a um amor idealizado. Como já disse, amamentar exige entrega e doação extrema.

Eucilene Kassya é pediatra e docente do Instituto de Educação Médica (IDOMED)