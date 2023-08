Amamentação e saúde óssea

Entre os dias 1 e 7 de agosto, é celebrada em todos os países a Semana Mundial da Amamentação. Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, trata-se de uma ocasião oportuna para abordar o desenvolvimento da criança e a saúde óssea. Afinal, a amamentação é um processo natural e essencial para o crescimento saudável do bebê, pois, além dos aspectos emocionais de interação entre a criança e a mãe, fornece os nutrientes necessários para o desenvolvimento adequado, contribuindo para a formação óssea do indivíduo em médio e longo prazos.

Antes mesmo do nascimento, os ossos do bebê estão em constante formação. Durante a amamentação, o leite materno fornece uma variedade de nutrientes essenciais, como cálcio, fósforo e vitamina D, cruciais para a mineralização óssea adequada. O cálcio é fundamental para fortalecer os ossos, enquanto o fósforo desempenha papel importante na formação dos tecidos ósseos. A vitamina D, por sua vez, auxilia na absorção desses minerais pelo organismo.

Um estudo publicado no Journal of Bone and Mineral Research mostrou que crianças amamentadas por mais de 6 meses apresentaram maior densidade mineral óssea, em comparação com aquelas alimentadas apenas com fórmulas lácteas. Isso sugere que o leite materno fornece nutrientes bioativos que promovem o desenvolvimento ósseo ideal, resultando em uma melhor saúde óssea e, consequentemente, prevenindo problemas futuros.

A amamentação também pode ter efeito protetor contra a osteoporose e a perda óssea nas mulheres. Pesquisas mostram que mulheres que amamentam por mais tempo têm menos chance de desenvolver osteoporose e fraturas ósseas em comparação com aquelas que não amamentaram ou o fizeram por um período mais curto.

No entanto, é importante ressaltar que a amamentação é apenas um dos fatores que contribuem para a saúde óssea. Uma dieta equilibrada, exposição solar adequada para síntese de vitamina D e atividade física também desempenham papéis importantes nesse aspecto. Ainda assim, a amamentação deve ser sempre incentivada, para promover ossos fortes e saudáveis ao longo de toda a vida.

Christine Muniz é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Seção Ceará (SBOT-CE)