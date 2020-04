Aluguéis e mercado na pandemia

A pandemia do coronavírus trouxe consequências de todas as ordens para a existência humana. No âmbito das relações contratuais locatícias, vem à tona a questão do caso fortuito e força maior.

O PL 1.179/2020, ainda em discussão, prevê a possibilidade de revisão e resolução contratual fundadas na desproporção entre as prestações e na onerosidade excessiva, derivadas de fatos imprevisíveis e extraordinários, de acordo com os Arts. 393, 478 e 480 do Código Civil.

A Lei do Inquilinato também traz a possibilidade de modificação das condições do contrato (redução e modo de execução). O art. 18 prevê, ainda, a pactuação de novo valor, modificando a cláusula de reajuste.

As palavras de ordem são conciliação e sensatez. Arenegociação extrajudicial dos contratos é uma solução salutar, devendo ser formalizada por meio de aditivo. Por um lado, o locatário pode reduzir seu custo operacional - com descontos progressivos e isenção temporária, e de outro, o locador minimizará riscos de o imóvel ficar vago diante da crise.

Os estabelecimentos comerciais que foram diretamente afetados com medidas restritivas governamentais, sofrendo redução abrupta de seus rendimentos, podem valer-se do inadimplemento fortuito, pela impossibilidade dos direito de uso e fruição (Art. 567 do Código Civil), podendo reduzir proporcionalmente o valor do aluguel ou mesmo justificar sua rescisão, pois o excesso nos valores dos alugueres não pode prejudicar a saúde financeira do locador, com risco de levá-lo à falência.

É de crucial importância procurar um profissional especializado na área do Direito Imobiliário, para as devidas e corretas orientações, minimizando os efeitos no enfrentamento das questões e apontando soluções justas, práticas e exequíveis.