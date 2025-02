Alternativas à recuperação judicial: estratégias para a recuperação empresarial

Em 2024, o Brasil viu um aumento significativo nos pedidos de recuperação judicial. Este fenômeno não é exclusivo do nosso país e reflete um cenário global desafiador, onde empresas buscam preservar seus ativos e operações diante de dificuldades financeiras. Contudo, antes de recorrer a esse processo, que é, muitas vezes, visto como a última linha de defesa, é fundamental que os empresários considerem uma série de alternativas que podem ser mais eficazes, menos onerosas e menos traumáticas.



No Ceará e em outras regiões do Nordeste, temos visto que a combinação de fatores econômicos têm impactado fortemente o equilíbrio financeiro das empresas. A alta inflação, que eleva os custos operacionais, e as taxas de juros elevadas, que aumentam o custo do crédito, têm pressionado a rentabilidade das empresas. Além disso, setores como turismo, eventos e comércio tradicional enfrentam dificuldades para se adaptar às mudanças aceleradas pelo comportamento do consumidor pós-pandemia, o que contribui para o aumento de dificuldades financeiras e, consequentemente, para o crescente número de pedidos de recuperação judicial.



Outro fator relevante é a incerteza política, que dificulta a tomada de decisões de investimento e impacta o consumo. No entanto, um ponto crítico é a gestão ineficiente de recursos, que agrava ainda mais as dificuldades financeiras, levando as empresas a uma situação limite.



O primeiro passo para evitar a recuperação judicial é a adoção de estratégias de gestão e reestruturação que, muitas vezes, são mais eficazes e menos custosas. A Arêa Leão, por meio de sua experiência em assessoria jurídica e financeira, tem identificado caminhos que podem ser trilhados antes de recorrer ao judiciário. Uma das alternativas eficazes é a renegociação de dívidas com os credores, por meio de acordos extrajudiciais. Este processo pode aliviar o caixa da empresa, ajustando prazos e condições de pagamento, sem a necessidade de um processo judicial. Além disso, muitas empresas enfrentam dificuldades financeiras por manterem modelos de negócios desatualizados. A revisão estratégica do modelo de negócio, com foco em rentabilidade e adaptação ao mercado, pode restaurar a saúde financeira da empresa sem a necessidade de recorrer à recuperação judicial.



Outra alternativa extremamente eficaz é a captação de recursos por meio de investidores. Muitas empresas ainda não exploram as diversas possibilidades de parcerias e investimentos que podem ser uma solução para a crise financeira. A busca por investidores que queiram participar do capital da empresa, seja por meio de aquisições ou injeções de capital, pode trazer a liquidez necessária para a continuidade das operações. A Arêa Leão, por exemplo, tem atuado diretamente nesse processo, identificando investidores estratégicos e facilitando a captação de recursos.



A chave para evitar a recuperação judicial é, sem dúvida, a análise criteriosa da situação da empresa. Por meio de uma avaliação financeira e jurídica detalhada, é possível identificar o real cenário e entender quais alternativas são mais viáveis para cada caso. Em muitos momentos, a intervenção de um especialista pode ser decisiva para que a empresa encontre as melhores soluções antes que a crise se agrave.



Na Arêa Leão, temos prestado assessoria a diversas empresas na implementação dessas estratégias, obtendo resultados bastante positivos. A reestruturação de dívidas, a identificação de oportunidades de mercado e a captação de recursos têm sido fundamentais para evitar que nossos clientes precisem recorrer à recuperação judicial.



Embora a recuperação judicial seja uma ferramenta essencial em situações extremas, ela deve ser considerada apenas como última alternativa. Com um planejamento adequado e a adoção de estratégias eficientes, as empresas podem superar a crise e garantir a continuidade de seus negócios, protegendo os interesses de todos os envolvidos.

Eliardo Vieira é sócio da Arêa Leão